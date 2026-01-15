تعرف على التمويلات بمجالات الميكنة الزراعية في البنك الزراعي

18 حجم الخط

يقدم البنك الزراعي خدمات عديدة لعملائه ومنها ما يتعلق بمجال الميكنة الزراعية.

وتشمل قائمة الفئات المستهدفة كافة المزارعين، والجمعيات الزراعية وشباب الخريجين مما يتوفر لديهم الدراسة فى مجال الميكنة والمعدات الزراعية.

كما يتم إضافة المتعاقدين مع وزارة البيئة أفراد (مشروع تمويل مكابس قش الأرز والجرارات الزراعية).

والشركات العاملة في مجال البيئة (عدا الشركات المساهمة)

وأصحاب المراكز والورش لصيانة واصلاح المعدات والآلات الزراعية.

يقدم البنك الزراعي من خلال قطاع الخزانة أفضل الاستشارات المالية للعملاء لأفضل الفرص المالية والاستثمارية المتاحة في السوق.

وتشمل قائمة خدمات قطاع الخزانة الكثير منها ما يلي:

القيام بدراسة تفصيلية للسوق المصرفي بشكل يومي.

عقد لقاءات مع المستشارين الماليين ممن لهم الخبرة اللازمة لتقديم أفضل النصائح المالية للعملاء بخصوص فرص الاستثمار الأكثر ربحية بالإضافة إلى اطلاعهم المستمر على آخر التوجهات في السوق المصرفية.

ويقوم البنك من خلال قطاع الخزانة بتقديم خدمة شراء وبيع الأوراق المالية لصالح عملائه بفروعه المنتشرة بأنحاء الجمهورية " تصل إلى 1200 فرع " بكفاءة وسرعة عالية.

وباعتبار أن أذون الخزانة وسندات الخزانة المصرية من أهم الفرص الاستثمارية وأكثرها ربحية، يتيح البنك الزراعي المصري من خلال قطاع الخزانة:

شراء وبيع أذون وسندات الخزانة المصرية للعملاء بأسعار تنافسية تحقق أعلى عائد للعميل من خلال تلقي طلباتهم بفروع البنك بجميع أنحاء الجمهورية ومتابعة تنفيذها وإجراء التسويات المالية وإخطار العملاء.

إرسال كشوف حسابات بالأرصدة والقيم السوقية الخاصة سندات وأذون الخزانة بناء على طلب العملاء.

التعرف على المشاكل الي تواجه العملاء والاتصال بالإدارات المختصة لمحاولة تذليلها ومتابعتها للتأكد من حل تلك المشاكل.

