الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ مطروح يتابع تطوير مصنع تدوير القمامة بالكيلو 10

محافظ مطروح يوجه
محافظ مطروح يوجه بتشغيل مصنع تدوير القمامة بالكيلو 10
18 حجم الخط

تفقد اللواء خالد شعيب، اليوم الأحد، مصنع تدوير القمامة بالكيلو 10 طريق مرسى مطروح – الإسكندرية، وذلك لمتابعة أعمال إنشاء ساتر وسور حول المصنع لتجميع تجميع القمامة داخله، ومنع انتشارها خارج الموقع.



تشغيل المصنع لربط منظومة جمع القمامة بالمقلب البيئي


وأكد محافظ مطروح أهمية تشغيل المصنع كمحطة وسيطة بين تجمعات القمامة داخل المدينة والمقلب البيئي بالكيلو 29 طريق مطروح – سيوة، بما يسهم في تحسين منظومة النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري.

 

 

توفير العمالة وبحث تشغيل ماكينة كبس الكرتون والورق


وشدد المحافظ على ضرورة توفير العمالة اللازمة لتنفيذ أعمال الفرز داخل المصنع، إلى جانب بحث سبل تشغيل ماكينة كبس الكرتون والورق، لتعظيم الاستفادة من المخلفات القابلة لإعادة التدوير.


تسجيل السيارات وتنظيم حركة الدخول والخروج


كما وجّه بتسجيل جميع السيارات المحملة الداخلة إلى المصنع مع تحديد التوقيتات، مع تنفيذ أعمال الفرز وإخراج القمامة أولًا بأول، وتنظيم الساحة الداخلية للمصنع بما ييسر حركة السيارات دون أي إعاقة في الدخول أو الخروج.



مرافقة قيادات المدينة خلال الجولة
ورافق محافظ مطروح خلال تفقد المصنع ناصر النجار، نائب رئيس مدينة مرسى مطروح، إلى جانب مدير المصنع.

