محافظات

التأمين الصحي يجري فحصا طبيا شاملا لأبناء مؤسسة تربية البنين بفارسكور (صور)

نفذ فريق طبي من فرع هيئة التامين الصحي بدمياط زيارة ميدانية إلى مؤسسة تربية البنين بمدينة فارسكور تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بشان متابعة الأوضاع الصحية بدور الرعاية والمؤسسات الاجتماعية على مستوى المحافظة والاطمئنان على الحالة الصحية للأبناء المقيمين بها. 

الكشف الطبي الشامل على النزلاء

وشهدت الزيارة التي تراستها الدكتورة رشا مصلح مدير فرع هيئة التامين الصحي بدمياط توقيع الكشف الطبي الشامل على نزلاء المؤسسة التي تضم 24 نزيلا وذلك في اطار متابعة حالتهم الصحية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم. 

استخراج كارنيهات التامين الصحي

وخلال الزيارة تم استخراج كارنيهات التامين الصحي للنزلاء الخاضعين للنظام التأميني إلى جانب توقيع الكشف الطبي على جميع المتواجدين بالمؤسسة فيما تعذر الكشف على 5 نزلاء بالصف الثالث الإعدادي لوجودهم خارج المؤسسة لأداء امتحانات نصف العام. 

فحوصات وتحاليل طبية متنوعة

وشملت الإجراءات الطبية إجراء عدد من الفحوصات والتحاليل للنزلاء تضمنت تحليل الاجسام المضادة لفيروس سي وفحص الانيميا بالإضافة إلى فحص الاسنان حيث تبين وجود بعض المشكلات الصحية لدى عدد من النزلاء. 

فحص العاملين بالمؤسسة

وفي السياق ذاته تم إجراء فحص الاجسام المضادة لفيروس سي للعاملين بالمؤسسة حرصا على سلامتهم وسلامة الأبناء المقيمين

إجراءات علاجية ومتابعة مستمرة

وأكدت مدير فرع هيئة التامين الصحي بدمياط أنه جار اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة للنزلاء والتي تشمل إجراء الأشعات المطلوبة وحشو الاسنان وصرف العلاج المناسب وفقا لكل حالة ووفقا لتوصيات الفريق الطبي. 

رعاية صحية متكاملة للفئات الأولى بالرعاية

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظة دمياط على توفير الرعاية الصحية المتكاملة للفئات الأولى بالرعاية وضمان تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم داخل دور الرعاية والمؤسسات الاجتماعية. 

الاطمئنان على الحالة الصحية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الكشف الطبي المؤسسات الاجتماعية امتحانات نصف العام دمياط فارسكور مؤسسة تربية البنين محافظ دمياط هيئة التأمين الصحي

