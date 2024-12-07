محافظ مطروح يتفقد مدينة شمس الحكمة الجديدة (صور)

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، مدينة شمس الحكمة الجديدة، برفقة الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والأستاذ رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح.



وأكد محافظ مطروح على أنه يحظر تمامًا عمليات البيع والشراء داخل منطقة شمس الحكمة، ومسار جنوب القطار السريع وحبلة لغير الذين تم تعويضهم من منطقة المشروع برأس الحكمة الجديدة، لتقنين أوضاعهم واستخراج رخص البناء من خلال الوحدة المحلية.

وتابع إن المحافظة غير مسئولة عن أي عمليات بيع أو شراء أو بناء بدون ترخيص بالمخالفة لذلك، حيث يجري حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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