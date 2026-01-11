وفد شباب البرلمان بمطروح يزور كنيسة الشهيدين لتهنئة الأقباط بأعياد الميلاد

18 حجم الخط

زار وفد من أعضاء برلمان الشباب والشيوخ، ونادي القيادات الشبابية، اليوم الأحد، وعلى رأسهم الدكتور «وليد عبد العزيز رفاعي» مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، كنيسة الشهيدين مارمرقس ومارجرجس بمدينة مرسى مطروح، لتقديم التهنئة بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة.









استقبال دافئ من قيادات الكنيسة يعكس روح المحبة والتآخي بين أبناء الوطن

وكان في استقبال الوفد نيافة الأنبا «كاراس» أسقف إيبارشية مطروح والخمس مدن الغربية، والقمص «متى زكريا» راعي كنيسة السيدة مريم العذراء، والقس «نوح نبيل» كاهن الكنيسة، والعديد من قيادات رجال الدين المسيحي، حيث رحبوا بالزيارة وأعربوا عن امتنانهم لهذه المبادرة الطيبة التي تعكس روح المحبة والتآخي بين أبناء الشعب المصري.









الزيارة تحت رعاية وزير الشباب ومحافظ مطروح وتعليمات قيادات البرلمان والتعليم المدني

جاءت الزيارة تحت رعاية الدكتور «أشرف صبحي» وزير الشباب والرياضة، واللواء «خالد شعيب» محافظ مطروح، وبتوجيهات الأستاذة «إيمان عبد الجابر» رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، والأستاذة «راندا البيطار» مدير عام الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب، والدكتور «محمد غنيم» مدير عام الإدارة العامة للتعليم المدني والقيادات الشبابية.









تقديم بوكيه ورد لقيادات الكنيسة تعبيرًا عن المحبة والسلام

وقدم أعضاء برلماني الطلائع والشباب بوكيه ورد لقيادات الكنيسة، تعبيرًا عن خالص التهاني وأصدق مشاعر المحبة، في لفتة رمزية تجسد قيم السلام والوحدة الوطنية التي يتميز بها المجتمع المصري بمختلف فئاته.







رفاعي يشيد بدور الكنيسة في دعم الروابط المجتمعية ونشر قيم التسامح

وأكد الدكتور «وليد عبد العزيز رفاعي» أن هذه الزيارة تأتي تأكيدًا على قيم التسامح والمحبة التي تجمع بين أبناء الوطن الواحد، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به الكنيسة في دعم الروابط المجتمعية ونشر السلام.





الشباب المصري نموذج للوحدة الوطنية والتلاحم المجتمعي

وأوضح مدير عام الشباب والرياضة أن هذه الزيارة تأتي في إطار الدور التوعوي والمجتمعي الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أن الشباب المصري يمثل خط الدفاع الأول عن وحدة الوطن وتماسك نسيجه الاجتماعي، ومشددًا على حرص الوزارة الدائم على غرس قيم المواطنة والانتماء في نفوس النشء والشباب.







الأنبا كاراس: الشباب الواعي هو الركيزة الأساسية لمستقبل الوطن

من جانبه، أعرب نيافة الأنبا «كاراس» عن سعادته بهذه الزيارة، مثمنًا دور الشباب في دعم قيم التعايش والسلام المجتمعي، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس الصورة الحقيقية لمصر التي نعتز بها، حيث يعيش أبناؤها في محبة واحترام متبادل، وأشار إلى أن الشباب الواعي والمثقف هو الركيزة الأساسية لمستقبل الوطن، من خلال عملهم جنبًا إلى جنب من أجل بناء وطن قوي ومتماسك، مشيدًا بجهود وزارة الشباب والرياضة في إعداد أجيال قادرة على تحمل المسئولية ونشر ثقافة السلام.







اختتام الزيارة بتبادل التهاني والتقاط الصور التذكارية وسط أجواء من المحبة والفرح

وقد اختتمت الزيارة بتبادل التهاني والتقاط الصور التذكارية، مؤكدين على أهمية التعاون والعمل المشترك من أجل رفعة الوطن، وترسيخ مبادئ التعايش والسلام بين جميع أبنائه، بحضور «وحيد خطاب» معاون مدير المديرية للشباب، بينما جاءت مشاركة أعضاء برلماني الطلائع والشباب ونادي القيادات الشبابية تحت إشراف «إسلام السيد» مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، و«دينا أحمد» مسئولة الأنشطة بالإدارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.