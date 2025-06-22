طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة بخطوات بسيطة

طريقة عمل كيكة الزبادي، كيكة الزبادي من أنواع الكيك الشهيرة الذى يعتبر من الحلوى المنزلية البسيطة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون.

وطريقة عمل كيكة الزبادي، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل كيكة الزبادي.

مكونات عمل كيكة الزبادي:-

2 كوب دقيق منخول

1 كوب سكر

1 كوب زبادي (علبة واحدة)

½ كوب زيت نباتي

3 بيضات

1 ملعقة كبيرة خل أبيض

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

رشة ملح

طريقة عمل كيكة الزبادي:-

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

في وعاء، اخفقي البيض مع الفانيليا والخل جيدا حتى يتكون خليط هش وفاتح اللون.

أضيفي السكر واستمري بالخفق حتى يذوب.

أضيفي الزبادي والزيت وقلبي جيدا.

في وعاء آخر، اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح.

أضيفي خليط الدقيق تدريجيا إلى الخليط السائل وقلبي باستخدام ملعقة أو مضرب يدوي حتى يتجانس.

اسكبي الخليط في صينية مدهونة بالزيت ومرشوشة بالدقيق.

أدخليها الفرن لمدة 30-40 دقيقة أو حتى تنضج وتتحمر الوجه.

اتركيها تبرد، ثم قدميها كما هي أو رشي عليها سكر بودرة أو صوص حسب الرغبة.

طريقة عمل كيكة الزبادي

ولعمل الكيكة العادية

مكونات عمل الكيكة العادية:-

3 أكواب دقيقة

5 بيضات

كوب لبن حليب

كوب سمن على زيت

كيس فانيليا

كيس بيكينج بودر

2 كوب سكر

طريقة عمل الكيكة العادية:

نشعل الفرن ونتركه يسخن.

يجب أن نتأكد من أن جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض مع الفانيليا وتضرب جيدا حتى يصبح لون البيض فاتح.

ثم نضيف اللبن والزيت والسمن ونضرب جيدا، ثم نضيف السكر تدريجيا مع الخفق حتى يذوب السكر.

ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها الدقيق المنخول ونضيف له البيكينج بودر ونقلب جيدا.

ثم نضيف خليط البيض واللبن تدريجيا على الدقيق مع التقليب المستمر.

ونعجن جيدا بالمضرب اليدوى حتى نحصل على قوام ناعم خالى من تكتلات الدقيق.

ثم نحضر صينية الفرن وندهنها بالسمن ثم نعفرها بالدقيق.

ثم نصب عجين الكيك فى الصينية، وتدخلها الفرن الساخن.

نترك الصينية في الفرن لمدة 30 دقيقة، مع مراعاة عدم فتح الفرن قبل هذه المدة.

بعدها نخرج الكيك من الفرن.

ثم نقوم بعمل اختبار للكيك حيث نخل السكين فى منتصف الكيك لو كان نظيف فهذا يعنى أن الكيك أصبح جاهز، أما لو السكين خرج ملطخ بالعجين فهذا يعنى أنها تحتاج دقائق أخرى فى الفرن.

وبعد التأكد من نضج الكيك، يجب نخرجها ونتركها تبرد تماما، ثم نقطعها ونقدمها مع العصير أو الشاي باللبن.

ويمكن تزيينها بالصوصات المختلفة أو العسل أو رشها بالمكسرات وجوز الهند حسب الرغبة، فهى شهية ولذيذة فى جميع حالاتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.