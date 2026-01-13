وكيل تعليم الفيوم يناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

18 حجم الخط

عقد الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول الذي يبدأ السبت المقبل، استهدف اللقاء توضيح الإجراءات التنظيمية التي يجب أن يتبعها رؤساء اللجان لضمان انضباط العملية الامتحانية وتوفير بيئة آمنة للطلاب أثناء فترة الامتحانات، كما التقى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، مديري ووكلاء الإدارات التعليمية استعدادا الامتحانات.

مهام رئيس اللجنة قبل الامتحان

توقيع جميع العاملين باللجنة على إقرار الموانع داخل اللجنة حتى الدرجة الرابعة، استلام مقار اللجان، والتأكد من سلامة المقاعد والتأكد من عدد الفراغات الموجودة بالمدرسة والتأكد من كفاية جميع الطلاب باللجنة، فحص كشوف المناداة وبطاقات الجلوس، متابعة تجهيز اللجان الفرعية مع مراقبين الأدوار ولصق أرقام الجلوس على مقاعد الطلاب، اختيار رئيس الكنترول من المراقبين على أن يكون لديه خبرة في أعمال الكنترول.

مهام رئيس اللجنة أثناء الامتحان

استلام مظاريف الأسئلة والإشراف على فتحها في الموعد المحدد قانونًا بحضور لجنة فتح المظاريف المكونة من المراقب الأول والمراقبين ومندوب توزيع الاسئلة، منع دخول أي شخص إلى اللجنة إلا بتفويض من المحافظ أو وكيل الوزارة، ومواجهة محاولات الغش بكل حزم وعلى رئيس اللجنة ابلاغ مدير الادارة باي مخالفات داخل اللجنة من أعضاء اللجنة أو الطلبة.

مهام المراقب الأول

يعتبر المراقب الأول الذراع التنفيذي لرئيس اللجنة، وتتركز مهامه حول الجوانب التنظيمية، والإشراف الفني من خلال فحص أوراق الإجابة قبل التوزيع لاستبعاد التالف منها ومتابعة هدوء اللجان داخل نطاق مسؤوليته، وتنظيم العمل وتوزيع الملاحظين والمراقبين على اللجان الفرعية، بشكل يومي لضمان عدم تكرار تواجد الملاحظ في نفس القاعة، وضبط الوقت والإشراف على مواعيد دق الجرس (دخول الطلاب، توزيع الأوراق، بداية ونهاية الوقت)، والتأكد من وجود كافة السجلات والمحاضر، ومتابعة وصول كراسات البوكليت أو أوراق الأسئلة والإجابة لكل لجنة فرعية بالعدد الصحيح واستلام الزائد منها فورا.

مهام مندوب الأسئلة في امتحانات الشهادة الاعدادية

يعتبر مندوب توزيع أوراق الأسئلة أو مسؤول الأسئلة حلقة الوصل الأساسية بين مراكز التوزيع الرئيسية ولجان الامتحانات، وتتركز مهامه حول ضمان سرية ووصول الامتحانات في مواعيدها المحددة واستلام مظاريف الأسئلة المغلقة والمؤمنة من مراكز التوزيع التابعة للإدارة أو المديرية التعليمية في الصباح الباكر وقبل بدء اللجنة بوقت كاف، وتأمين المظاريف والحفاظ على سرية المظاريف وعدم فتحها إلا داخل مقر اللجنة وبحضور رئيس اللجنة والمراقب الأول في التوقيت القانوني المحدد، والتعاون مع رئيس اللجنة في تنظيم عملية توزيع أوراق الأسئلة على مراقبي الأدوار الذين يقومون بدورهم بتوزيعها على اللجان الفرعية.

كما يجب علي مندوب توزيع الأسئلة في حصر العجز والزيادة، ومتابعة كفاية أوراق الأسئلة لعدد الطلاب المسجلين باللجنة والتعامل السريع في حالة وجود أي عجز بالتنسيق مع مركز التوزيع.

