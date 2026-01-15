الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة: انخفاض معدل الإنجاب في بورسعيد إلى 1.54 طفل لكل سيدة

د.عبلة الألفي نائب
د.عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان
18 حجم الخط
ads

استعرضت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة والمشرفة على المجلس القومي للسكان، مؤشرات حصاد عام 2025 للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية وخطتها العاجلة بمحافظة بورسعيد، خلال انعقاد المجلس الإقليمي للسكان برئاسة اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، وبحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور وليد فتحي مدير مديرية الشئون الصحية، والدكتور عصام بشارة مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وقيادات المحافظة.

ضرورة نشر الرسائل السكانية من جميع أجهزة 

أكد المحافظ أهمية تحسين الخصائص السكانية بدعم أنشطة المجلس القومي للسكان، مشددًا على ضرورة نشر الرسائل السكانية من جميع أجهزة المحافظة، خاصة مخاطر الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا وتأثيرها على صحة الأطفال.

ووجه بتعزيز جهود تنمية الأسرة في مناطق سهل الطينة والحسينية جنوب بورسعيد، مع توفير السائقين اللازمين لتشغيل العيادات المتنقلة دعمًا للصحة الإنجابية.

معدل إنجاب كلي 1.54 طفل لكل سيدة

أشادت الدكتورة عبلة الألفي بدعم المحافظ للملف السكاني، حيث حققت المحافظة معدل إنجاب كلي 1.54 طفل لكل سيدة، ودعت إلى استمرار الجهود للوصول إلى 1.3 طفل وفق مسح الأسرة المصرية 2021. 

كما أعربت عن ارتياحها لارتفاع معدل التغطية بوسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى، مع الإشارة إلى أن معدل الحاجات غير الملباة بلغ 12.6%، ووجهت بتخفيضه إلى 6% كمستهدف وطني.

الخصائص السكانية تحسنت بشكل عام في معدلات الأمية

أوضحت أن الخصائص السكانية تحسنت بشكل عام في معدلات الأمية، كثافة الفصول، والتسرب من التعليم. وأبرزت تقدمًا ملحوظًا في المؤشرات السكانية المركبة (الإصدار السابع)، حيث تحول حي المناخ إلى منطقة صفراء، مطالبة بتكثيف الجهود لتحويل حي شرق إلى صفراء للقضاء على المناطق الحمراء بالمحافظة.

وشددت على أهمية التنشئة المثلى للأطفال في الألف يوم الأولى والطفولة المبكرة، لتعزيز الهوية الجندرية وتجنب الانحرافات السلوكية.

الصحة: تقديم 31.2 مليون خدمة علاجية بمنشآت الجيزة خلال 2025

الصحة: تقديم أكثر من 530 ألف خدمة طبية بالأقصر خلال 2025

في ختام الاجتماع، أكدت الألفي على ضرورة مشاركة كافة أجهزة المحافظة في خفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة، حيث تصدرت بورسعيد النسب على مستوى الجمهورية بـ 91.3%، تليها كفر الشيخ (88.4%) والغربية (84.3%). وأعلنت دعم الوزارة للقطاعين الحكومي والخاص بتدريب الفرق الطبية على الولادة الطبيعية الآمنة.

كما أكدت انه يتم التنسيق مع مديرية الأوقاف لتدريب  الأئمة على الرسائل السكانية للمشاركة في التوعية بالجامعات والمدارس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التسرب من التعليم الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان الدكتورة عبلة الألفي الخصائص السكانية الدكتور عمرو عثمان القومى للسكان العيادات المتنقلة المجلس القومى للسكان المجلس الإقليمى للسكان

مواد متعلقة

الصحة: تقديم 31.2 مليون خدمة علاجية بمنشآت الجيزة خلال 2025

هل التوقف عن تناول الكربوهيدرات يخفض الوزن؟ معهد التغذية يوضح

بعد التوقف عن استيراد هذه الأدوية، هيئة الدواء تعلن قائمة البدائل المحلية

الصحة: تقديم أكثر من 530 ألف خدمة طبية بالأقصر خلال 2025

الصحة: غلق مصحات ومراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان بالجيزة والشرقية والبحيرة

السبكي: مستشفى حورس بالأقصر قدم 2 مليون خدمة طبية بالتأمين الصحي الشامل

«الصحة» تنفذ 338 زيارة ميدانية لتعزيز سلامة المرضى وجودة الرعاية خلال 2025

98 ألف شكوى و97 ألف حل، حصاد خدمة المواطنين بوزارة الصحة في 2025

ads

الأكثر قراءة

السيسي: نتطلع لمضاعفة عدد المدارس اليابانية في مصر

6 أندية تسعى لحسم تذكرة التأهل لربع نهائي كأس عاصمة مصر

الحكومة توضح أسباب استمرار إيقاف منح التراخيص لدور الأيتام

تفاصيل طلب مناقشة أمام الشيوخ يحذر من تأثير ورد النيل على منظومة الري

تنمية المشروعات يفتتح النسخة 29 من معارض "صنع في دمياط" بسوهاج

التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري في كأس عاصمة مصر

السيسي يؤكد اعتزاز مصر بعلاقات التعاون الوثيقة مع اليابان في مختلف المجالات

إعلان نتيجة تظلمات مسابقة معلم مساعد لغة عربية (رابط رسمي)

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الخميس

آخر تطورات سعر الريال العماني في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

البحوث الإسلامية: رحلة الإسراء والمعراج كانت فرجا بعد صعوبة (فيديو)

البحوث الإسلامية: معجزة الإسراء والمعراج حدث تاريخي ومكافأة للنبي (فيديو)

تفسير حلم السفر في المنام وعلاقته بالتغيير إلى الأفضل

المزيد
الجريدة الرسمية