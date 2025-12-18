تعليم القليوبية تعلن جدول امتحانات الإعدادية

18 حجم الخط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية اعتماد جدول امتحانات الإعدادية 2026 الفصل الدراسي الاول، حيث من المقرر أن تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية في 15 يناير المقبل بالنسبة للشهادة العامة والقسم المهني.

جدول امتحانات الإعدادية 2026 القليوبية



وتستعرض فيتو جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2026 الفصل الدراسي الأول وجداول المواد الغير مضافة للمجموع والمستوي الرفيع بعد اعتماد الجداول.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2026

وجاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2026 نصف العام الأول بالنسبة للشهادة العامة التي تنطلق يوم الخميس 15 يناير 2026 وتستمر حتى الخميس 22 يناير 2026 على أن تعقد الامتحانات في الفترة الصباحية وفق المواعيد المحددة.

ويؤدي الطلاب يوم الخميس 15 يناير 2026 امتحان التربية الدينية لمدة ساعة ونصف والتربية الفنية لمدة ساعتين والتربية الرياضية للمدارس الرياضية لمدة ساعة.

ويؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية الشهادة الاعدادية والخط والإملاء يوم السبت 17 يناير 2026 لمدة ساعتين ونصف.

ويؤدي الطلاب يوم الأحد 18 يناير 2026 امتحان الهندسة لمدة ساعتين والدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين.

كما يؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 20 يناير 2026 امتحان اللغة الإنجليزية لمدة ساعتين وامتحان العلوم لمدة ساعتين.

ويؤدي الطلاب يوم الأربعاء 21 يناير 2026 امتحان الجبر والإحصاء لمدة ساعتين وامتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة.

ويختتم الطلاب امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس 22 يناير 2026 بأداء امتحان المادة المقررة لمدة ساعة.

استعدادات القليوبية لامتحانات الإعدادية

في سياق متصل أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية برئاسة مصطفي عبده وكيل الوزارة المحاور التنظيمية الدقيقة لضمان سير امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2026 على أكمل وجه مع التأكيد على الجاهزية التشغيلية واللوجستية الكاملة لكافة اللجان.

ضوابط امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2026

وأوضح بيان مديرية التربية والتعليم أنه جري وضع خطة توزيع مديري ورؤساء اللجان والملاحظين بشكل عادل وشفاف، لضمان الحيادية ومنع المجاملات مع إصدار التكليفات والتجهيزات والإجراءات لضمان حسن سير عملية الامتحانات في الشهادة الاعدادية العامة والمهنية الفصل الدراسي الأول وهي

ـ إصدار قرارات الندب والتكليف لرؤساء اللجان والملاحظين في التوقيتات المحددة.

ـ التأكد من عدم وجود موانع قانونية لدى المكلفين بأعمال الامتحانات، وتحقيق الانضباط الإداري داخل كل لجنة.

ـ توفير الرعاية الصحية والعمالة

لضمان بيئة آمنة وصحية للطلاب، تم اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الخدمات المعاونة

- الزائرة الصحية، التشديد على ضرورة توفير "زائرة صحية" أو طبيب في كل لجنة امتحانية، للتعامل الفوري مع أي حالات طوارئ صحية قد تحدث بين الطلاب أو القائمين على المراقبة.

- العمالة الكافية، التأكد من توفير العدد الكافي من العمال داخل اللجان بالمدارس، للحفاظ على نظافة اللجان وتأمينها وتيسير حركة دخول وخروج الطلاب.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2026



وأكد بيان المديرية أنه تسعى المديرية خلال امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2026 توفير أقصى درجات الراحة والهدوء لأبنائنا الطلاب، لتمكينهم من أداء امتحاناتهم في أفضل الظروف الممكنة على أن تكون غرفة العمليات بالمديرية على اتصال دائم بكافة اللجان الفرعية لمتابعة الموقف لحظيًا وحل أي عقبات فورًا.

