الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

120 ألف طالب يبدأون اليوم ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

استعدادات لانطلاق
استعدادات لانطلاق امتحانات الإعدادية بالقليوبية، فيتو
18 حجم الخط

امتحانات الإعدادية بالقليوبية، تنطلق اليوم الخميس امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 – 2026 بمحافظة القليوبية، وذلك وفق الجدول الرسمي المعتمد من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

120 ألف طالب يؤدون امتحانات الإعدادية بالقليوبية غدًا الخميس

تعرف على الجدول، انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية غدًا

120 ألف طالب يؤدون امتحانات الإعدادية بالقليوبية اليوم 

ويؤدي الامتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية 120 ألفًا و43 طالبًا وطالبة داخل 440 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، على أن تستمر الامتحانات حتى يوم الخميس 22 يناير 2026، وسط استعدادات مكثفة لضمان انتظام سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان.


ويؤدي الطلاب في أول أيام الامتحانات مادتي التربية الدينية لمدة ساعة ونصف، تليها التربية الفنية لمدة ساعتين، بالإضافة إلى امتحان التربية الرياضية لمدة ساعة لطلاب المدارس الرياضية.

جدول امتحانات الإعدادية بالقليوبية 

ويؤدي طلاب الصف الثالث الاعدادي بالقليويية يوم السبت 17 يناير امتحان اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتين ونصف، بينما يؤدون يوم الأحد 18 يناير امتحاني الهندسة والدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين لكل مادة.


ويُعقد امتحان اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية) يوم الثلاثاء 20 يناير لمدة ساعتين، على أن يؤدي الطلاب يوم الأربعاء 21 يناير امتحاني العلوم لمدة ساعتين، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة، وتُختتم الامتحانات يوم الخميس 22 يناير بأداء امتحان الجبر والإحصاء لمدة ساعتين.


من جانبه، شدد مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة للامتحانات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا تأمين أوراق الأسئلة والإجابات بأعلى درجات الحماية أثناء النقل والتوزيع، مع ضمان السرية التامة داخل المطبعة السرية.


وأكد وكيل الوزارة أهمية انضباط اللجان، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة سواء للطلاب أو الملاحظين داخل اللجان، مع التطبيق الحازم لقانون مكافحة الغش، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشهادة الاعدادية بالقليوبية امتحانات الاعدادية بالقليوبية امتحانات الشهادة الاعدادية بالقليوبية امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية طلاب الصف الثالث الإعدادي الاعدادية بالقليويية

مواد متعلقة

90 ألفا و609 طلاب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية، غدا

مدير تعليم المنوفية يوجه رسالة تحذير لطلاب الشهادة الإعدادية

رئيس منطقة القليوبية الأزهرية يناقش استعدادات امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

غدا، انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية وسط إجراءات مشددة
ads

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا، 60 دقيقة بلا أهداف بين المغرب ونيجيريا في قبل نهائي الكان

استمرار انخفاض درجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الخميس

بدء غلق كوبري مبارك بشبين الكوم والمحافظة تعلن مسارات مرورية بديلة (صور)

أمم أفريقيا، المغرب ونيجيريا إلى ركلات الترجيح في قبل نهائي الكان

آرسنال يفوز على تشيلسي 2/3 في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو

كابوس صلاح الأكبر، ردود فعل خرافية لجمهور ليفربول على أداء ماني بعد فوز السنغال

اليوم، صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2026

أمم أفريقيا، شوط إضافي أول بلا أهداف بين المغرب ونيجيريا

خدمات

المزيد

هل يتيح التجاري الدولي بطاقات ماستر كارد على تطبيق آبل باي؟

سعر صرف الدولار أمام الليرة في مصرف سوريا المركزي بختام التعاملات

سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 15 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 15 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 15 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية