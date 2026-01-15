120 ألف طالب يبدأون اليوم ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

18 حجم الخط

امتحانات الإعدادية بالقليوبية، تنطلق اليوم الخميس امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 – 2026 بمحافظة القليوبية، وذلك وفق الجدول الرسمي المعتمد من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

120 ألف طالب يؤدون امتحانات الإعدادية بالقليوبية اليوم

ويؤدي الامتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية 120 ألفًا و43 طالبًا وطالبة داخل 440 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، على أن تستمر الامتحانات حتى يوم الخميس 22 يناير 2026، وسط استعدادات مكثفة لضمان انتظام سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان.



ويؤدي الطلاب في أول أيام الامتحانات مادتي التربية الدينية لمدة ساعة ونصف، تليها التربية الفنية لمدة ساعتين، بالإضافة إلى امتحان التربية الرياضية لمدة ساعة لطلاب المدارس الرياضية.

جدول امتحانات الإعدادية بالقليوبية

ويؤدي طلاب الصف الثالث الاعدادي بالقليويية يوم السبت 17 يناير امتحان اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتين ونصف، بينما يؤدون يوم الأحد 18 يناير امتحاني الهندسة والدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين لكل مادة.



ويُعقد امتحان اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية) يوم الثلاثاء 20 يناير لمدة ساعتين، على أن يؤدي الطلاب يوم الأربعاء 21 يناير امتحاني العلوم لمدة ساعتين، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة، وتُختتم الامتحانات يوم الخميس 22 يناير بأداء امتحان الجبر والإحصاء لمدة ساعتين.



من جانبه، شدد مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة للامتحانات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا تأمين أوراق الأسئلة والإجابات بأعلى درجات الحماية أثناء النقل والتوزيع، مع ضمان السرية التامة داخل المطبعة السرية.



وأكد وكيل الوزارة أهمية انضباط اللجان، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة سواء للطلاب أو الملاحظين داخل اللجان، مع التطبيق الحازم لقانون مكافحة الغش، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.