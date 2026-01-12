محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا لدراسة الحلول المقترحة لإنهاء أزمة التكدس المروري

18 حجم الخط

​في خطوة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في حركة النقل الداخلي وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، إجتماعًا موسعًا لمواجهة ملف التكدسات المرورية بمدينة بنها.

محافظ القليوبية يعقد إجتماعًا لدراسة الحلول المقترحة لإنهاء أزمة التكدس المروري في وقت الذروة ببنها

شارك في الاجتماع لفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة وأساتذة كلية الهندسة بجامعة بنها وإدارة مرور القليوبية، لوضع خارطة طريق شاملة تستهدف القضاء على الاختناقات المرورية في شوارع العاصمة.

نقاط الاختناق الرئيسية داخل مدينة بنها

​استهل المحافظ الاجتماع باستعراض تقارير مفصلة حول "نقاط الاختناق" الرئيسية داخل مدينة بنها والوقوف على الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى تعطيل حركة السير في أوقات الذروة، وبناءً عليه أصدر المحافظ قرارًا بتشكيل لجنة فنية متخصصة تضم في عضويتها ​نخبة من المهندسين الاستشاريين من جامعة بنها و​ممثلين عن إدارة المرور ومديرية الطرق والمختصين بالمحافظة.

و​شدد المهندس أيمن عطية على أن العمل سيسير في اتجاهين متوازيين لضمان فاعلية النتائج:

_ ​المسار السريع والذي سيتم من خلاله تنفيذ حلول فورية تشمل إعادة تنظيم بعض المحاور وتعديل الاتجاهات، ورفع أي إشغالات تعيق حركة المارة والمركبات.

_ و​المسار المستدام والذي سيتم من خلال إعداد دراسة هندسية متكاملة تتضمن حلولًا جذرية ومبتكرة تضمن انسيابية المرور لسنوات قادمة، مع مراعاة التوسع العمراني المستقبلي للمدينة​.

​وفي لفتة تعكس الجدية في التنفيذ وجه المحافظ بضرورة إقتران الدراسة بـجدول زمني محدد وتحديد واضح للمسؤوليات لكل جهة، فيما صرح المحافظ خلال الإجتماع قائلًا ​"هدفنا ليس مجرد حلول مؤقتة بل نسعى لتقديم خدمة تليق بالمواطن القليوبي".

ويأتي هذا التحرك كجزء من رؤية المحافظة لتطوير البنية التحتية وتحويل مدينة بنها إلى نموذج في الإنضباط المروري، بما يخدم الانتقال اليومي داخل وخارج المدينة.

