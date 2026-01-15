الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

6 غرف عمليات رئيسية وفرعية تتابع امتحانات الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد

وكيل تعليم الوادي
وكيل تعليم الوادي الجديد، فيتو
18 حجم الخط

باشرت غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم في محافظة الوادى الجديد، اليوم الخميس، بالإضافة إلى 5 غرف عمليات فرعية بإدارات مراكز المحافظة الخمس؛ أعمالها فى متابعة الامتحانات وانتظام طلاب الشهادة الإعدادية لأداء إمتحان نهاية الفصل الدراسي الأول، بمقار اللجان وحصر الحضور والغياب وذلك بحضور جميع المعنيين.

وأكد الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد،  متابعة انتظام الطلاب وتسليم أوراق الامتحان، لافتًا إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية بجميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة تسير بهدوء وبشكل جيد وغرفة العمليات على تواصل لحظى مع جميع الإدارات التعليمية  للوقوف على آخر المستجدات وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليلها بشكل فورى.

وأشاد وكيل التعليم بالوادي الجديد، بتضافر كافة الجهود لإنجاح العمل  الذى له أبلغ الأثر في سير أعمال الامتحانات بمدارس المحافظة بشكل جيد ومستقر.

الاستعداد والجاهزية لامتحانات الشهادة الإعدادية

 سبق وأن أعلن الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، الاستعداد والجاهزية لامتحانات الفصل الدراسى الأول ٢٠٢٥-٢٠٢٦ م، وذلك لطلاب الشهادة الإعدادية، لافتًا إلى عقد سلسلة من اللقاءات الدورية مع مديرى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة وموجهى عموم المديرية  وأوائل  المواد الدراسية المختلفة بالإدارات لمتابعة سير العمل لحظة بلحظة

وأشار وكيل التعليم في توجيهاته إلى الالتزام بكافة المعايير والتوجيهات الوزارية الخاصة بالامتحانات واتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحانات طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة للعمل مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرية الامتحان، إلى جانب تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المديرية و5 غرف فرعية بواقع غرفة بكل إدارة تعليمية لمتابعة العمل والتواصل المستمر مع غرفة عمليات المديرية وحال رصد أى مشكلات يجرى تذليلها على الفور ووفق اللوائح والقوانين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد التعليم بالوادى الجديد الشهادة الاعدادية بالوادي الجديد الفصل الدراسي الاول الوادى الجديد امتحانات الشهاده الاعداديه بالوادي الجديد امتحانات الشهاده الاعداديه محافظة الوادى الجديد
ads

الأكثر قراءة

مواعيد مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 15 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء اليوم الخميس 15-1-2026

وزير العمل: دورات تدريبية مجانية لتأهيل 500 شاب للعمل في السياحة

التحفظ على مالك مطعم نشب به حريق في مصر الجديدة

هزة أرضية بقوة 4.1 تضرب منطقة البحر الميت

موعد مباراة الزمالك والمصري في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

أول تحرك من إدارة ريال مدريد ضد ألفارو أربيلوا بعد فضيحة كأس الملك

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الخميس

استقرار سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

أسعار الحديد في سوق مواد البناء اليوم الخميس 15-1-2026

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس، عيار 21 يصل إلى هذا المستوى

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السفر في المنام وعلاقته بالتغيير إلى الأفضل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 15 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 15 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية