6 غرف عمليات رئيسية وفرعية تتابع امتحانات الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد

18 حجم الخط

باشرت غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم في محافظة الوادى الجديد، اليوم الخميس، بالإضافة إلى 5 غرف عمليات فرعية بإدارات مراكز المحافظة الخمس؛ أعمالها فى متابعة الامتحانات وانتظام طلاب الشهادة الإعدادية لأداء إمتحان نهاية الفصل الدراسي الأول، بمقار اللجان وحصر الحضور والغياب وذلك بحضور جميع المعنيين.

وأكد الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، متابعة انتظام الطلاب وتسليم أوراق الامتحان، لافتًا إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية بجميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة تسير بهدوء وبشكل جيد وغرفة العمليات على تواصل لحظى مع جميع الإدارات التعليمية للوقوف على آخر المستجدات وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليلها بشكل فورى.

وأشاد وكيل التعليم بالوادي الجديد، بتضافر كافة الجهود لإنجاح العمل الذى له أبلغ الأثر في سير أعمال الامتحانات بمدارس المحافظة بشكل جيد ومستقر.

الاستعداد والجاهزية لامتحانات الشهادة الإعدادية

سبق وأن أعلن الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، الاستعداد والجاهزية لامتحانات الفصل الدراسى الأول ٢٠٢٥-٢٠٢٦ م، وذلك لطلاب الشهادة الإعدادية، لافتًا إلى عقد سلسلة من اللقاءات الدورية مع مديرى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة وموجهى عموم المديرية وأوائل المواد الدراسية المختلفة بالإدارات لمتابعة سير العمل لحظة بلحظة

وأشار وكيل التعليم في توجيهاته إلى الالتزام بكافة المعايير والتوجيهات الوزارية الخاصة بالامتحانات واتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحانات طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة للعمل مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرية الامتحان، إلى جانب تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المديرية و5 غرف فرعية بواقع غرفة بكل إدارة تعليمية لمتابعة العمل والتواصل المستمر مع غرفة عمليات المديرية وحال رصد أى مشكلات يجرى تذليلها على الفور ووفق اللوائح والقوانين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.