"شِباك الخفاء"، جديد محمد موسى بمعرض الكتاب 2026

18 حجم الخط

أعلن الإعلامي محمد موسى مقدم برنامج خط أحمر عن الإطلاق الرسمي لكتابه الجديد «شِباك الخفاء: الصهيونية والماسونية ومخطط السيطرة على العالم»، المقرر طرحه في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026.

الإعلامي محمد موسى

وقال محمد موسى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنه يسعده ويشرفه الإعلان عن أول عمل فكري له، موضحًا أن الكتاب يمثل ثمرة جهد بحثي حاول من خلاله كشف أخطر الشبكات الفكرية والسياسية التي تعمل في الخفاء، وتقديم رؤية واعية وموثقة، بعيدة عن التهويل أو الإثارة، لفهم ما يُدار خلف الكواليس على الساحة العالمية.

وأضاف موسى أن «شِباك الخفاء» يتناول تطور هذه الكيانات السرية من مجرد أفكار إلى منظومات متشابكة، تحولت بمرور الزمن إلى شبكات نفوذ تمارس تأثيرها على الدول والاقتصاد والوعي الإنساني، مؤكدًا أن الكتاب يهدف إلى مساعدة القارئ على قراءة الواقع المعاصر بوعي أعمق وفهم أشمل.

كتاب شِباك الخفاء

ووجه الإعلامي محمد موسى الشكر إلى الناشر محمد عبد المنعم، مثمنًا ثقته الغالية وتبنّيه مشروع الكتاب، ودعمه الصادق للعمل منذ مراحله الأولى وحتى خروجه إلى النور.

كما أعلن موسى عن تنظيم ندوة خاصة لمناقشة الكتاب ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها وتوجيه الدعوات في وقت لاحق.

من جانبها، نوهت دار النشر بكتاب الإعلامي محمد موسى عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، في منشور حظي بتفاعل واسع، أكدت خلاله أن «شِباك الخفاء» يفتح نافذة فكرية على عالم يُدار من وراء الستار، مستعرضًا خيوط الهيمنة الممتدة عبر التاريخ، من فرسان المعبد إلى الماسونية والصهيونية، وصولًا إلى شبكات المال والمعلومات التي تتحكم في العالم المعاصر بآليات غير مرئية.

وأضافت الدار أن الكتاب لا يكتفي بقراءة التاريخ، بل يقدم رحلة فكرية تحليلية تكشف كيف تحولت الأفكار إلى منظومات، ثم إلى شبكات نفوذ، وصولًا إلى سلطة خفية تؤثر في مصائر الشعوب والدول، داعية جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب إلى اقتناء الكتاب ولقاء مؤلفه خلال فعاليات المعرض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.