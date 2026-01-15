أسعار النفط تهبط بنسبة 4% مع تراجع حدة التوترات الجيوسياسية

18 حجم الخط

عمقت أسعار النفط خسائرها لـ4% خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن العنف في حملة القمع ضد الاحتجاجات في إيران يتراجع، مما هدأ من المخاوف حيال شن عمل عسكري ضد طهران واضطراب الإمدادات.

تراجع كبير في أسعار النفط

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 4% إلى 63.94 دولار للبرميل. كما انخفضت عقود الخام الأمريكي بنسبة 4% مسجلة 59.56 دولارا للبرميل.

هجوم أمريكي محتمل على إيران

وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر ‌من ​1% عند التسوية أمس الأربعاء لكنهما تخليا عن معظم المكاسب بعد تصريحات ترامب ‌التي قلصت المخاوف من هجوم أمريكي محتمل على إيران.

وقال ترامب أمس الأربعاء، إنه تم إبلاغه بأن عمليات قتل المتظاهرين المناهضين للحكومة في إيران قد تراجعت وإنه يعتقد أنه لا توجد خطة لتنفيذ عمليات إعدام واسعة النطاق.

من جانبه، قال مسؤول أمريكي أمس: إن واشنطن تسحب بعض الأفراد من ​القواعد العسكرية في الشرق الأوسط، وذلك بعد أن قال مسؤول إيراني كبير إن طهران حذرت جيرانها من أنها ستضرب القواعد الأمريكية إذا ما تعرضت لقصف أمريكي.

فيما قال ‌كبير المحللين في ⁠شركة نيسان للاسثمار في الأوراق المالية هيرويوكي كيكوكاوا في تصريحات لرويترز: "سادت ضغوط ‌البيع بسبب التوقعات بأن أمريكا لن تتخذ إجراءً ⁠عسكريًا ضد إيران.. والعوامل التي دفعت للهبوط تشمل أيضا مخزونات النفط الخام الأمريكية الأكبر من المتوقع".

مخزونات النفط الخام في أمريكا

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء أن مخزونات النفط الخام والبنزين في أمريكا تجاوزت تقديرات المحللين الأسبوع الماضي.

وارتفعت مخزونات النفط 3.4 مليون برميل إلى 422.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في ‌التاسع من يناير، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاضها 1.7 مليون برميل.

على جانب الطلب، أظهر التقرير الشهري لأوبك أمس الأربعاء، أن الطلب على النفط من المرجح أن يرتفع ‌في عام 2027 بوتيرة مماثلة للعام الحالي، ونشرت بيانات تشير إلى توازن شبه تام بين العرض والطلب في عام 2026، على عكس توقعات أخرى بتخمة في ⁠المعروض.

