الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قبل قمة اليوم، تعرف على مشوار منتخبي مصر والسنغال بأمم أفريقيا

منتخب مصر،فيتو
منتخب مصر،فيتو
18 حجم الخط

يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، نظيره منتخب السنغال في الدور نصف النهائي في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليا في المغرب.

مشوار مصر في كأس الأمم الأفريقية

وفيما يلي مشوار منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية قبل مواجهة السنغال:

دور المجموعات:
مصر (2) – (1) زيمبابوي
مصر (1) – (0) جنوب أفريقيا
مصر (0) – (0) أنجولا
ثمن النهائي:
مصر (3) – (1) بنين
ربع النهائي:
مصر (3) – (2) كوت ديفوار

أهداف مسجلة: 9 أهداف
أهداف مستقبلة: 4 أهداف

مشوار السنغال في كأس الأمم الأفريقية

وفيما يلي مشوار منتخب السنغال في كأس الأمم الأفريقية قبل مواجهة الفراعنة:

دور المجموعات:
السنغال (3) – (0) بوتسوانا
السنغال (1) – (1) الكونغو الديمقراطية
السنغال (3) – (0) بنين
ثمن النهائي: 
السنغال (3) – (1) السودان
ربع النهائي:
السنغال (1) – (0) مالي

أهداف مسجلة: 11 هدف
أهداف مستقبلة: هدفان

كان منتخب مصر تأهل لنصف النهائي بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار حامل اللقب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الدور ربع النهائي السبت الماضي، في حين فاز منتخب السنغال على مالي 1-0 ليحجز مقعده في الدور نصف النهائي بأمم إفريقيا 2025 ويضرب موعدا مع الفراعنة.

موعد مباراة مصر والسنغال 

وتقام مباراة منتخب مصر ضد السنغال، اليوم الأربعاء الموافق 14 يناير الجاري على ملعب طنجة الكبير، وتنطلق صافرتها في الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

وتنقل مباراة مصر والسنغال عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات بطولة أمم أفريقيا 2025.

وسوف يتم بث مباراة مصر والسنغال عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو

جائزة ضخمة لمنتخب مصر 

وجاء فوز منتخب مصر على كوت ديفوار وتأهله لنصف نهائي بطولة أمم أفريقيا 2025، ليضمن له الحصول على جائزة مالية تقدم بـ2.5 مليون دولار، هي جائزة التواجد في الدور قبل النهائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة منتخبي مصر والسنغال موعد مباراة مصر والسنغال منتخب مصر الأول لكرة القدم منتخب السنغال مصر والسنغال مصر ضد السنغال مشوار مصر في كأس الأمم الأفريقية مشوار السنغال في كأس الأمم الأفريقية مباراة مصر والسنغال كأس الأمم الأفريقية 2025

مواد متعلقة

الجهاز الفني لمنتخب مصر يتفقد أرضية ملعب مباراة السنغال

المصرية للاتصالات يواصل مفاجآته ويتقدم على فاركو بهدف بالشوط الأول بكأس مصر

تشكيل بيراميدز لمباراة نيفتشي الأذربيجاني

مدرب السنغال يرد على الفيديو الاستفزازي من لاعبيه ويوجه رسالة لـ صلاح ومرموش

مدرب السنغال يكشف نقاط القوة لمنتخب مصر قبل نصف نهائي أمم أفريقيا

تريزيجيه: لا نلتفت للسوشيال ميديا ونمتلك لاعبين كبار قادرين على تحقيق الفوز أمام السنغال

اتحاد الكرة عن الفيديو الاستفزازي من لاعبي السنغال: الرد سيكون في الملعب

حسام حسن: السنغال ليست عقدة والفيديوهات المستفزة تحفزنا قبل اللقاء

ads

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم، خريطة سقوط الأمطار وموقف القاهرة

موعد مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

النائب أحمد عبد الجواد رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب

حملات أمنية تضبط 166 سلاحا ناريا و29 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

اليوم، المغرب يتحدى نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا 2025

سعر الخضار اليوم، انخفاض 13 صنفا منها الطماطم والليمون والخيار وارتفاع الفلفل

تشكيل منتخب المغرب المتوقع أمام نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا

مصادر تكشف أسماء الرؤساء المحتملين للجان النوعية بمجلس النواب

خدمات

المزيد

الريال العماني يسجل 122.58 جنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء 14-1-2026

بالأسعار، الإسكان تطرح أراضي خدمية للتخصيص الفوري

أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 14-1-2026

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

يامال الأول.. أكثر 10 قمصان للاعبين مبيعا في العالم 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الخشت يكشف تفاصيل "الإسلام المنسي" وأهدافه

تفسير حلم التسول في المنام وعلاقته بالحزن والهم والكرب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 14 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية