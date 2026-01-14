قبل قمة اليوم، تعرف على مشوار منتخبي مصر والسنغال بأمم أفريقيا

18 حجم الخط

يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، نظيره منتخب السنغال في الدور نصف النهائي في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليا في المغرب.

مشوار مصر في كأس الأمم الأفريقية

وفيما يلي مشوار منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية قبل مواجهة السنغال:

دور المجموعات:

مصر (2) – (1) زيمبابوي

مصر (1) – (0) جنوب أفريقيا

مصر (0) – (0) أنجولا

ثمن النهائي:

مصر (3) – (1) بنين

ربع النهائي:

مصر (3) – (2) كوت ديفوار

أهداف مسجلة: 9 أهداف

أهداف مستقبلة: 4 أهداف

مشوار السنغال في كأس الأمم الأفريقية

وفيما يلي مشوار منتخب السنغال في كأس الأمم الأفريقية قبل مواجهة الفراعنة:

دور المجموعات:

السنغال (3) – (0) بوتسوانا

السنغال (1) – (1) الكونغو الديمقراطية

السنغال (3) – (0) بنين

ثمن النهائي:

السنغال (3) – (1) السودان

ربع النهائي:

السنغال (1) – (0) مالي

أهداف مسجلة: 11 هدف

أهداف مستقبلة: هدفان

كان منتخب مصر تأهل لنصف النهائي بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار حامل اللقب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الدور ربع النهائي السبت الماضي، في حين فاز منتخب السنغال على مالي 1-0 ليحجز مقعده في الدور نصف النهائي بأمم إفريقيا 2025 ويضرب موعدا مع الفراعنة.

موعد مباراة مصر والسنغال

وتقام مباراة منتخب مصر ضد السنغال، اليوم الأربعاء الموافق 14 يناير الجاري على ملعب طنجة الكبير، وتنطلق صافرتها في الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

وتنقل مباراة مصر والسنغال عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات بطولة أمم أفريقيا 2025.

وسوف يتم بث مباراة مصر والسنغال عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

منتخب مصر، فيتو

جائزة ضخمة لمنتخب مصر

وجاء فوز منتخب مصر على كوت ديفوار وتأهله لنصف نهائي بطولة أمم أفريقيا 2025، ليضمن له الحصول على جائزة مالية تقدم بـ2.5 مليون دولار، هي جائزة التواجد في الدور قبل النهائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.