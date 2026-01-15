الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة الزمالك والمصري في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

الزمالك والمصري
الزمالك والمصري
18 حجم الخط

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري اليوم الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك والمصري

الزمالك يواجه نظيره المصري في تمام الثامنة مساء اليوم الخميس، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة بمرحلة مجموعات كأس عاصمة مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري بكأس عاصمة مصر

تنقل شبكة قنوات أون سبورت مباراة الزمالك والمصري في ختام مشوار الفريقين بمرحلة مجموعات كأس عاصمة مصر على الهواء مباشرة.

 

الزمالك
الزمالك

حكام مباراة الزمالك والمصري بكأس عاصمة مصر

أسندت لجنة الحكام مهمة إدارة مباراة الزمالك والمصري، تحكيميا إلى محمود ناصف كحكم ساحة، ويعاونه الثنائي أحمد عبد المنعم وكيرلس نزيه مساعدين أول وثان، محمد عبدالعواض حكما رابعا، أما تقنية الفيديو يتولها محمد عبد العزيز، ويساعده أحمد لطفي.

موقف الزمالك والمصري بمجموعات كأس عاصمة مصر 

يحتل الزمالك المركز قبل الأخير من المجموعة الثالثة بكأس عاصمة مصر برصيد 4 نقاط، بينما المصري البورسعيدي يتربع على قمة المجموعة الثالثة بكأس عاصمة مصر برصيد 11 نقطة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للانطلاق في رحلة شاقة وطويلة مع بداية عام 2026، حيث يجد «الفارس الأبيض» نفسه أمام جدول مباريات مزدحم يغطي ثلاث بطولات مختلفة في آن واحد. 

ويطمح الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال إلى استغلال الشهر الجاري لتحقيق انطلاقة قوية تضمن له الاستمرار في المنافسة على الألقاب المحلية والقارية، وسط ترقب جماهيري كبير لكيفية إدارة ضغط المباريات. 

الزمالك والمصري في كأس الرابطة

يختتم نادي الزمالك اليوم الخميس 15 يناير مشواره في كأس الرابطة بمباراة مرتقبة أمام المصري البورسعيدي. 

طموح الدوري المصري وتعديلات الجدول

وعقب الفراغ من كأس الرابطة، تتحول البوصلة نحو بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يبحث الزمالك عن حصد النقاط الكاملة لتعزيز موقفه في جدول الترتيب.

ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره إنبي يوم الثلاثاء 20 يناير، مع الإشارة إلى أن هذا الموعد قد يطرأ عليه بعض التعديلات من قبل رابطة الأندية. 

كما يختتم الزمالك منافسات الشهر محليًّا بمواجهة فريق بتروجت يوم الأربعاء 28 يناير. 

ضربة جديدة، فيفا يعلن توقيع إيقاف قيد "تاسع" على نادي الزمالك

سيف الجزيري ينتظم في مران الزمالك

القمة القارية في كأس الكونفدرالية

وفي منتصف المعارك المحلية، يبرز التحدي الأفريقي كأحد أهم محطات الفريق في يناير، حيث يضرب الزمالك موعدًا مع مواجهة مصرية خالصة على الصعيد القاري أمام نادي المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية، وذلك يوم الأحد 25 يناير وتمثل هذه المباراة عنق زجاجة للفريق في مسيرته نحو الحفاظ على هيبة “الأبيض” في القارة السمراء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك الزمالك والمصري مباراة الزمالك والمصري موعد مباراة الزمالك والمصري القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

مواد متعلقة

روما يودع كأس إيطاليا بعد خسارة ثقيلة من تورينو 3-2

كأس إيطاليا، تورينو يتقدم على روما بهدف في الشوط الأول

تدريبات بدنية وخططية في مران الزمالك استعدادا لمواجهة المصري

الزمالك يكتفي بتدريبات استشفائية للاعبيه الأساسيين في لقاء زد

جون إدوارد يضغط لتعيين مدير فني أجنبي لـ الزمالك

الدوري الإيطالي، يوفنتوس يضرب كريمونيزي بثلاثية في الشوط الأول

الإسماعيلي والبنك الأهلي يتعادلان سلبيا في كأس عاصمة مصر

الحزم يقلب الطاولة على النجمة ويفوز بنتيجة 3-2 في الدوري السعودي
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 15 يناير 2026

موعد مباراة الزمالك والمصري في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

الصغرى ما بين صفر و5 مئوية ببعض المحافظات، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

مستشار الرئيس الفلسطيني: "حماس" وافقت على تسليم كل شيء في غزة

ارتفاع جميع الأصناف باستثناء الذرة، أسعار الزيت اليوم الخميس في الأسواق

تحذير من موجة برد قارس، انخفاض درجات الحرارة عرض مستمر، شبورة كثيفة تسيطر على الطرق، ورياح وأمطار على هذه المناطق

أول تحرك من إدارة ريال مدريد ضد ألفارو أربيلوا بعد فضيحة كأس الملك

بعد انسحاب حوالي 180 مشاركا، مهرجان أديلايد يتراجع ويعتذر عن استبعاد كاتبة فلسطينية

خدمات

المزيد

هل يتيح التجاري الدولي بطاقات ماستر كارد على تطبيق آبل باي؟

سعر صرف الدولار أمام الليرة في مصرف سوريا المركزي بختام التعاملات

سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 15 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 15 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 15 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية