انقسام داخل الزمالك حول هوية المدير الفني الجديد، اعرف التفاصيل

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن وجود حالة من الانقسام داخل أروقة القلعة البيضاء بشأن هوية المدير الفني الجديد، الذي سيتولى القيادة الفنية للفريق خلفًا لأحمد عبدالرؤوف، المدير الفني السابق.

تيار يفضل المدرب المصري

وأوضح المصدر أن هناك تيارًا داخل مجلس الإدارة يرى أن المدرب المصري هو الخيار الأنسب في المرحلة الحالية، نظرًا لظروف النادي الصعبة، سواء على المستوى المالي أو الإداري، إضافة إلى قدرته على التعامل مع اللاعبين نفسيًا وفنيًا.

تجارب سابقة ناجحة

وأكد هذا التيار أن المدرب المصري سبق له النجاح مع الزمالك في فترات سابقة، ويمتلك دراية كاملة بثقافة النادي وضغوط جماهيره، فضلًا عن كونه أقل تكلفة ماديًا مقارنة بالمدربين الأجانب.

رأي مؤيد للمدرب الأجنبي

وأشار المصدر إلى وجود رأي آخر داخل الإدارة يطالب بالتعاقد مع مدير فني أجنبي، معتبرًا أن الفريق يحتاج إلى فكر جديد وشخصية قوية قادرة على فرض الانضباط وإعادة بناء الفريق على أسس احترافية.

القرار لم يُحسم بعد

وأكد المصدر أن مجلس الإدارة لم يحسم قراره النهائي حتى الآن، حيث يتم دراسة عدة سير ذاتية، سواء لمدربين مصريين أو أجانب، مع وضع الإمكانيات المالية في الاعتبار.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الإعلان عن المدير الفني الجديد سيكون خلال الفترة القريبة المقبلة، بعد الوصول إلى صيغة توافقية تخدم مصلحة الزمالك أولًا.

