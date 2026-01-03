الزمالك يحدد تسعيرة بيع ناصر ماهر وبيراميدز يرسل عرضًا رسميًا

18 حجم الخط

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، أن إدارة القلعة البيضاء حددت تسعيرة بيع ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في ظل اهتمام نادي بيراميدز بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات المقبلة.

2 مليون دولار شرط الزمالك للموافقة

وأوضح المصدر أن الزمالك استقر على مبلغ 2 مليون دولار كقيمة نهائية للتخلي عن ناصر ماهر، مؤكدًا أن النادي لن يناقش أي عروض تقل عن هذا الرقم، نظرًا لأهمية اللاعب الفنية وصغر سنه، بالإضافة إلى امتلاكه خبرات محلية وقارية.

عرض رسمي من بيراميدز

وأشار المصدر إلى أن نادي بيراميدز أرسل بالفعل عرضًا رسميًا لإدارة الزمالك من أجل شراء اللاعب، موضحًا أن العرض يخضع حاليًا للدراسة من قبل لجنة الكرة ومجلس الإدارة، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.

حاجة الزمالك للسيولة

وأضاف المصدر أن رغبة الزمالك في بيع ناصر ماهر تأتي في إطار خطة النادي لتوفير سيولة مالية تساعد على حل بعض الأزمات، سواء المتعلقة بالمستحقات المتأخرة أو تدعيم الفريق بصفقات جديدة في مراكز أخرى.

موقف اللاعب

وعن موقف ناصر ماهر، أكد المصدر أن اللاعب يرحب بفكرة الرحيل في حال توصل الناديين لاتفاق رسمي، خاصة في ظل رغبته في خوض تجربة جديدة تضمن له المشاركة بشكل أساسي.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك لن يفرط في أي لاعب إلا بما يحقق مصلحة النادي فنيًا وماليًا، مشددًا على أن الكرة الآن في ملعب بيراميدز لحسم الصفقة بالشروط المحددة.

