هزة أرضية بقوة 4.1 تضرب منطقة البحر الميت

أفادت وكالة الأنباء الأردنية بوقوع هزة أرضية في منطقة البحر الميت، بلغت قوتها 4.1 درجة على مقياس ريختر.

العاصمة الأردنية عمان

وأوضحت الوكالة أن الهزة شعر بها عدد من المواطنين في المناطق المحيطة، دون ورود تقارير أولية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وسجل مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الخميس، هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر وقع في الغور الصافي /البحر الميت.

وقال رئيس المرصد المهندس غسان سويدان، في بيان صدر اليوم الخميس، إن الهزة الأرضية وقعت في تمام الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي للعاصمة الأردنية عمان، بعمق 17 كيلو مترا.

