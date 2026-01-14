روما يودع كأس إيطاليا بعد خسارة ثقيلة من تورينو 3-2

18 حجم الخط

فاز فريق تورينو، على نظيره روما، بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، في مباراة مثيرة ضمن منافسات دور الـ16 من كأس إيطاليا.

بهذه النتيجة يودع روما بطولة كأس إيطاليا فيما يتأهل تورينو لدور الـ8.

أهداف مباراة روما وتورينو في كأس إيطاليا

سجل ثلاثية تورينو كل من آدمز “هدفين” وإيمرهان ألخان في الدقيقة 35، 52 و90.

فيما جاء هدفي روما عن طريق ماريو هيرموسو وأرينا في الدقائق 46 و81.

تشكيل روما أمام تورينو

تشكيل تورينو أمام روما

يوفنتوس يسحق كريمونيزي بخماسية في الدوري الإيطالي

وحقق فريق يوفنتوس فوزًا كبيرًا على ضيفه فريق كريمونيزي بنتيجة 0/5، في المباراة التي جرت مساء الإثنين، في الدوري الإيطالي الممتاز.

أهداف مباراة يوفنتوس وكريمونيزي

جاءت أهداف يوفنتوس عن طريق: بريمير وجوناثان ديفيد ويلدز وفيليبو وماكيني، في الدقائق 12 و15 و35 و48 و64.

تشكيل يوفنتوس ضد كريمونيزي

وضم تشكيل يوفنتوس بقيادة مديره الفني لوتشيانو سباليتي الاتي:

حراسة المرمى: جريجوريو.

خط الدفاع: كامبياسو – كالولو – بريمير – لويد كيلي.

خط الوسط: ميريتي – لوكاتيلي – ماكيني – تورام أوليان.

خط الهجوم: جوناثان ديفيد – كينان يلدز.

ترتيب يوفنتوس وكريمونيزي

بهذه النتيجة، يحتل فريق يوفنتوس المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 39 نقطة، فيما يحتل فريق كريمونيزي المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة.

التعادل يحسم مواجهة إنتر ميلان ونابولي في قمة الدوري الإيطالي

فيما انتهت مباراة إنتر ميلان، ونظيره نابولي، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإيطالي للموسم 2025-2026.

وتقدم فريق إنتر ميلان عن طريق ديماركو في الدقيقة 9، ثم تعادل نابولي عن طريق ماكتومناي في الدقيقة 26.

وأضاف أوجلو هدف إنتر ميلان الثاني في الدقيقة 73 من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 81 تعادل ماكتومناي لصالح نابولي ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه.

ترتيب نابولي وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي

وبتلك النتيجة يواصل إنتر ميلان تصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 43 نقطة، بينما يحتل نابولي المركز الرابع برصيد 39 نقطة.

