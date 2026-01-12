الإثنين 12 يناير 2026
رياضة

الإسماعيلي والبنك الأهلي يتعادلان سلبيا في كأس عاصمة مصر

الاسماعيلي والبنك
الاسماعيلي والبنك الأهلي
كأس عاصمة مصر، تعادل البنك الأهلي مع نظيره الإسماعيلي، سلبيا في المباراة التي جمعتهما على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل الاسماعيلي أمام البنك الأهلي

تشكيل البنك الأهلي أمام الاسماعيلي

مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي 

ويتواجد البنك الأهلي والإسماعيلي في المجموعة الثانية في كأس عاصمة مصر، والتي تضم: بيراميدز - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - وادي دجلة.

ويحتل فريق البنك الأهلي المركز الرابع في ترتيب المجموعة الثانية لبطولة كأس عاصمة مصر، وفي جعبته 7 نقاط من 6 جولات فيما يحتل الإسماعيلي المركز الخامس في ترتيب المجموعة الثانية لبطولة كأس عاصمة مصر، برصيد 5 نقاط، من 5 جولات.

مشوار الإسماعيلي والبنك الأهلي في كأس الرابطة

وقبل مباراة اليوم، خاض فريق الإسماعيلي 4 مباريات في بطولة كأس عاصمة مصر قبل لقاء الليلة، حصد خلالهم 4 نقاط، حيث فاز الإسماعيلي في مباراة وتعادل في مثلها، وتلقى الدراويش الهزيمة في مواجهتين، وسجل لاعبو الإسماعيلي 4 أهداف واهتزت شباكهم بـ 5 أخرى. 

فيما خاض فريق البنك الأهلي بقيادة مدربه أيمن الرمادي، 5 مباريات في بطولة كأس عاصمة مصر حتى الآن حصد خلالهم 6 نقاط، فاز خلالهم في مباراة وخسر مثلها، وتعادل البنك الأهلي في 3 مواجهات، وسجل لاعبو البنك 11 هدفًا واهتزت شباكهم بـ 7 أخرى.

حكام مباراة البنك الأهلي والإسماعيلي

وأدار لقاء البنك الأهلي والإسماعيلي طاقم حكام مكون من: إبراهيم محجوب حكما للساحة، وإسلام أبوالعطا مساعد أول، ومحمد العيوطي مساعد ثاني، ومحمد إبراهيم الدسوقي حكما رابعا، وهيثم عثمان حكما لتقنية الفار، وأحمد بكر حكما مساعدا لتقنية الفار.

نظام كأس عاصمة مصر موسم 2025-2026

ويشارك هذا الموسم في بطولة كأس الرابطة 21 ناديًا من الدوري المصري الممتاز، موزعين على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 7 أندية.

مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب
المجموعة الثانية: بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة
المجموعة الثالثة: الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد - الاتحاد السكندري - سموحة - كهرباء الإسماعيلية.

ويتأهل من كل مجموعة ببطولة كأس العاصمة كل من المتصدر والوصيف مباشرةً إلى ربع النهائي، إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث بين المجموعات، لضمان منافسات قوية ومتوازنة في الأدوار الإقصائية.

الحزم يقلب الطاولة على النجمة ويفوز بنتيجة 3-2 في الدوري السعودي

رسميا.. منتخب مصر يواجه إسبانيا وديا في مارس المقبل

أبطال كأس عاصمة مصر

وشهدت النسخ الأربع السابقة تتويج مودرن سبورت بأول لقب "كأس رابطة الأندية"، فيما نجح فريق سيراميكا في التتويج بآخر 3 نسخ من هذه البطولة قبل أن يودع الثنائى هذه النسخة، ليعلنا عن بطل جديد للبطولة هذا الموسم.

جوائز كأس عاصمة مصر

ويحصل بطل كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه، فيما يحصل صاحب الوصيف على 4 ملايين جنيه، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه، وأخيرا يحصل صاحب المركز الرابع على مليون و500 ألف جنيه.

