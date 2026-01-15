الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير العمل: دورات تدريبية مجانية لتأهيل 500 شاب للعمل في السياحة

محمد جبران وزير العمل،
محمد جبران وزير العمل، فيتو
18 حجم الخط
ads

أعلن وزير العمل محمد جبران، عن إطلاق دورات تدريبية «أونلاين» مجانية لـ (500) شاب، لتأهيلهم للعمل في مجال السياحة والضيافة. 

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار جهود الدولة لتأهيل الشباب وتوفير فرص عمل لائقة. 

ويأتي ذلك بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وبما يستهدف شباب المحافظات المصدّرة للهجرة غير الشرعية.

وأوضح الوزير أن هذه المبادرة تأتي في ضوء عضوية كل من وزارة العمل ووزارة السياحة والآثار في اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، حيث تم الاتفاق على تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف رفع كفاءة الشباب وتأهيلهم للعمل في قطاعي السياحة والضيافة، بما يسهم في توفير بدائل آمنة وفرص عمل حقيقية داخل الوطن.

وأشار الوزير إلى أن وزارة العمل تعلن عن فتح باب التقديم أمام الراغبين في الالتحاق بالدورات التدريبية على مهن السياحة والضيافة «أونلاين»، على أن يتم التدريب من خلال منصة وزارة السياحة والآثار الإلكترونية للتدريب EGTAP، والتي تم إطلاقها مؤخرًا بهدف تقديم برامج تدريبية معتمدة ومتنوعة لتأهيل ورفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في القطاعين السياحي والأثري.

ودعت الوزارة الشباب الراغبين في الاستفادة من هذه الدورات التدريبية المدعومة من وزارتي العمل والسياحة والآثار، إلى الدخول والتقديم عبر الرابط التالي للاطلاع على كافة تفاصيل المنحة وشروطها من هنا 

وأكد الوزير محمد جبران أن وزارة العمل تواصل جهودها في تطوير منظومة التدريب المهني على مختلف المحاور، من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها بجميع المحافظات، إلى جانب التعاون المستمر مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج، لتبادل الخبرات في مجالات التدريب المهني، وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، لا سيما المهن المستقبلية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فرص التشغيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتجار في البشر الرئيس عبدالفتاح السيسي اللجنة الوطنية التنسيقية توفير فرص عمل مكافحة الهجرة غير الشرعية وزارة السياحة والآثار وزير العمل محمد جبران وزارة العمل

مواد متعلقة

وزارة العمل تطلق مبادرة «سلامتك تهمنا» بموقع مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين

وزارة العمل: 77 وظيفة بشركة سكاي للموانئ ببورسعيد

حصاد وزارة العمل 2025، توفير مليون فرصة عمل داخل مصر وخارجها.. صرف 198.6 مليون جنيه إعانات طوارئ.. إنفاق مليار و542 مليونًا للعمالة غير المنتظمة

وزارة العمل تعلن صرف 1.5 مليون جنيه لأسرة ضحية حادث عمل بجنوب سيناء

ads

الأكثر قراءة

مواعيد مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 15 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء اليوم الخميس 15-1-2026

وزير العمل: دورات تدريبية مجانية لتأهيل 500 شاب للعمل في السياحة

التحفظ على مالك مطعم نشب به حريق في مصر الجديدة

هزة أرضية بقوة 4.1 تضرب منطقة البحر الميت

موعد مباراة الزمالك والمصري في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

أول تحرك من إدارة ريال مدريد ضد ألفارو أربيلوا بعد فضيحة كأس الملك

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الخميس

استقرار سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

أسعار الحديد في سوق مواد البناء اليوم الخميس 15-1-2026

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس، عيار 21 يصل إلى هذا المستوى

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السفر في المنام وعلاقته بالتغيير إلى الأفضل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 15 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 15 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية