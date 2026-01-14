سيف الجزيري ينتظم في مران الزمالك

18 حجم الخط

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، بتخفيف الحمل البدني للاعبين خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

يأتي ذلك خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد قبل المباراة المقبلة، وأدى اللاعبون الفقرة البدنية تحت إشراف نونو كوستا ربييرو مدرب الأحمال، وتضمنت تدريبات بدنية متنوعة، وفقرة خاصة بالكرة.

وانتظم التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية، التي أقيمت اليوم الأربعاء على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

وكان اللاعب عاد إلى القاهرة مؤخرًا قادمًا من تونس عقب حصوله على راحة لعدة أيام، بعد خروج منتخب بلاده من بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليًا في المغرب.

وشارك سيف الجزيري في الفقرة البدنية، بجانب مشاركته في الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بصورة طبيعية.

ويستعد فريق الزمالك للقاء المصري غدًا الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

ويستعد فريق الزمالك للقاء المصري غدًا الخميس، على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للانطلاق في رحلة شاقة وطويلة مع بداية عام 2026، حيث يجد «الفارس الأبيض» نفسه أمام جدول مباريات مزدحم يغطي ثلاث بطولات مختلفة في آن واحد.

ويطمح الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال إلى استغلال شهر يناير الجاري لتحقيق انطلاقة قوية تضمن له الاستمرار في المنافسة على الألقاب المحلية والقارية، وسط ترقب جماهيري كبير لكيفية إدارة ضغط المباريات.

الزمالك والمصري في كأس الرابطة

ويختتم نادي الزمالك غدا الخميس مشواره في كأس الرابطة بمباراة مرتقبة أمام المصري البورسعيدي.

طموح الدوري المصري وتعديلات الجدول

وعقب الفراغ من كأس الرابطة، تتحول البوصلة نحو بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يبحث الزمالك عن حصد النقاط الكاملة لتعزيز موقفه في جدول الترتيب.

ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره إنبي يوم الثلاثاء 20 يناير، مع الإشارة إلى أن هذا الموعد قد يطرأ عليه بعض التعديلات من قبل رابطة الأندية.

كما يختتم الزمالك منافسات الشهر محليًّا بمواجهة فريق بتروجت يوم الأربعاء 28 يناير.

القمة القارية في كأس الكونفدرالية

وفي منتصف المعارك المحلية، يبرز التحدي الأفريقي كأحد أهم محطات الفريق في يناير، حيث يضرب الزمالك موعدًا مع مواجهة مصرية خالصة على الصعيد القاري أمام نادي المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية، وذلك يوم الأحد 25 يناير وتمثل هذه المباراة عنق زجاجة للفريق في مسيرته نحو الحفاظ على هيبة “الأبيض” في القارة السمراء.

قائمة المواعيد بالترتيب الزمني

الأحد 25: الزمالك ضد المصري البورسعيدي (كأس الكونفدرالية الإفريقية – دور المجموعات – الجولة الثالثة) 9:00 مساء - ستاد برج العرب.

الأربعاء 28 يناير: الزمالك ضد بتروجت (الدوري المصري الممتاز) – الجولة 16 - 5:00 مساء - ستاد القاهرة.

الأحد 1 فبراير: المصري البورسعيدي ضد الزمالك (كأس الكونفدرالية الإفريقية – دور المجموعات – الجولة الرابعة) 9:00 مساء - ستاد برج العرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.