الدوري الإيطالي، يوفنتوس يضرب كريمونيزي بثلاثية في الشوط الأول

يوفنتوس، فيتو
يوفنتوس، فيتو
تقدم فريق يوفنتوس على نظيره كريمونيزي، بنتيجة 3-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

أهداف مباراة يوفنتوس وكريمونيزي

جاءت ثلاثية يوفنتوس عن طريق بريمير، جوناثان ديفيد ويلدز في الدقائق 12 و15 و35.

تشكيل يوفنتوس ضد كريمونيزي

وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

حراسة المرمى: جريجوريو.

خط الدفاع: كامبياسو – كالولو – بريمير – لويد كيلي.

خط الوسط: ميريتي – لوكاتيلي – ماكيني – تورام أوليان.

خط الهجوم: جوناثان ديفيد – يلدز.

ترتيب يوفنتوس وكريمونيزي

ويحتل فريق يوفنتوس المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة، فيما يحتل فريق كريمونيزي المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة.

التعادل يحسم مواجهة إنتر ميلان ونابولي في قمة الدوري الإيطالي 

فيما انتهت مباراة إنتر ميلان، ونظيره نابولي، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإيطالي للموسم 2025-2026.

وتقدم فريق إنتر ميلان عن طريق ديماركو في الدقيقة 9، ثم تعادل نابولي عن طريق ماكتومناي في الدقيقة 26. 

وأضاف أوجلو هدف إنتر ميلان الثاني في الدقيقة 73 من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 81 تعادل ماكتومناي لصالح نابولي ليسجل الهدف الثان له ولفريقه. 

ترتيب نابولي وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي

وبتلك النتيجة يواصل إنتر ميلان تصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 43 نقطة، بينما يحتل نابولي المركز الثالث برصيد 39نقطة. 

 

الدوري الإيطالي، يوفنتوس يستعيد نغمة الانتصارات ويضرب ساسولو بثلاثية نظيفة
