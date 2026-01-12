الإثنين 12 يناير 2026
رياضة

الحزم يقلب الطاولة على النجمة ويفوز بنتيجة 3-2 في الدوري السعودي

النجمة والحزم
النجمة والحزم
قلب فريق الحزم الطاولة على نظيره النجمة، وفاز عليه بنتيجة 3-2،  في المباراة التي جمعتهما على ملعب الحزم ضمن منافسات الجولة الـ 15 من الدوري السعودي.

أهداف مباراة الحزم والنجمة

افتتح النجمة التسجيل بهدفين عن طريق دافيد تيجانيتش في الدقيقة 8، وراكان الطليحي في الدقيقة 43.

فيما رد الحزم بثلاثة أهداف في الشوط الثاني عن طريق أمير سعيود "هدفين"، ويوسف المزيريب.

تشكيل الحزم أمام النجمة

تشكيل النجمة أمام الحزم

ترتيب الحزم والنجمة في الدوري السعودي 

بهذه النتيجة يحتل النجمة المركز الأخير في الدوري السعودي برصيد نقطتين، فيما يحتل الحزم المركز ال12 برصيد 16 نقطة.

الاتفاق يفوز على النجمة 3/4 في الدوري السعودي 

وحقق فريق الاتفاق الفوز السابع على التوالي، بعد الانتصار على نظيره النجمة، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الخميس الماضي، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري السعودي، والتي أقيمت على ملعب النجمة في عنيزة.

نائبة وزير الاتصالات في الدورة التدريبية لأعضاء النيابة الإدارية تشيد بالدور المحوري للذكاء الاصطناعي

ريال مدريد يعلن رسميا إقالة تشابي ألونسو بعد خسارة السوبر الإسباني

أهداف مباراة الاتفاق والنجمة 

وجاءت رباعية الاتفاق عن طريق ناصر الهليل بالخطأ في مرمى فريقه (27)، والبلجيكي موسي ديمبيلي (39)، وجاء الهدف الثالث والرابع، عن طريق فرانشيسكو كالفو (42)، و(59)، بينما جاءت ثلاثية النجمة عن طريق راكان الطليحي (72)، والعراقي علي جاسم (73)، والبرازيلي لازارو فينيسيوس ماركيز (87).

