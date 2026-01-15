18 حجم الخط

كأس عاصمة مصر، تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة السابعة لكأس عاصمة مصر بإقامة 4 مباريات، حيث يلتقي الأهلي مع طلائع الجيش في الساعة الخامسة على ملعب السلام بالمجموعة الأولى، وفي نفس التوقيت يستضيف بيراميدز ضيفه بتروجت على ملعب 30 يونيو في المجموعة الثانية.

ويواجه المصري فريق الزمالك في الساعة الثامنة على ملعب الجيش ببرج العرب في المجموعة الثالثة، وفي نفس التوقيت يشهد ملعب عثمان أحمد عثمان لقاء سيراميكا كليوباترا مع المقاولون في المجموعة الأولى.

مواعيد مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر

الأهلي ضد طلائع الجيش - 5 مساءً

بيراميدز ضد بتروجت - 5 مساءً

المصري ضد الزمالك - 8 مساءً

سيراميكا ضد المقاولون - 8 مساءً

حكام مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر

- الأهلي ضد طلائع الجيش: وائل فرحان (حكمًا للساحة)، الدولي محمد عزازي ورجب محمد (مساعدين)، جبل السيد (حكمًا رابعًا)، محمد أحمد الشناوي وهيثم الشريف (تقنية الفيديو).

- بيراميدز ضد بتروجت: محمود حسين (حكمًا للساحة)، هشام عبد المريد وأحمد شاهين (مساعدين)، محمد عبد العليم (حكمًا رابعًا)، أحمد جابر وعمرو السيد (تقنية الفيديو).

- سيراميكا كليوباترا ضد المقاولون العرب: مصطفى الشهدي (حكمًا للساحة)، أحمد رشدي وعمرو جمعة (مساعدين)، محمد أيمن (حكمًا رابعًا)، علاء صبري ومحمد ممدوح (تقنية الفيديو).

- المصري ضد الزمالك: محمود ناصف (حكمًا للساحة)، أحمد عبد المنعم وكيرلس نزيه (مساعدين)، محمد عبد العواض(حكمًا رابعًا)، محمد عبد العزيز وأحمد لطفي (تقنية الفيديو).

نظام كأس عاصمة مصر موسم 2025-2026

ويشارك بالموسم الجاري في بطولة كأس الرابطة 21 ناديًا من الدوري المصري الممتاز، موزعين على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 7 أندية.

مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر



المجموعة الأولى: الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب

المجموعة الثانية: بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة



المجموعة الثالثة: الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد - الاتحاد السكندري - سموحة - كهرباء الإسماعيلية.

ويتأهل من كل مجموعة ببطولة كأس العاصمة كل من المتصدر والوصيف مباشرةً إلى ربع النهائي، إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث بين المجموعات، لضمان منافسات قوية ومتوازنة في الأدوار الإقصائية.

