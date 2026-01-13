الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تدريبات بدنية وخططية في مران الزمالك استعدادا لمواجهة المصري

الزمالك
الزمالك
18 حجم الخط

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من مباراة زد الأخيرة في مسابقة كأس عاصمة مصر، تدريبات بدنية قوية خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد مباراة المصري المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

وقام الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تدريبات خططية، قبل أن يخوض الفريق تقسيمة فنية في ختام المران.

ويستعد فريق الزمالك للقاء المصري يوم الخميس المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للانطلاق في رحلة شاقة وطويلة مع بداية عام 2026، حيث يجد «الفارس الأبيض» نفسه أمام جدول مباريات مزدحم يغطي ثلاث بطولات مختلفة في آن واحد. 

ويطمح الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال إلى استغلال الشهر الجاري لتحقيق انطلاقة قوية تضمن له الاستمرار في المنافسة على الألقاب المحلية والقارية، وسط ترقب جماهيري كبير لكيفية إدارة ضغط المباريات. 

الزمالك والمصري في كأس الرابطة

يختتم نادي الزمالك يوم الخميس 15 يناير مشواره في كأس الرابطة بمباراة مرتقبة أمام المصري البورسعيدي. 

طموح الدوري المصري وتعديلات الجدول

وعقب الفراغ من كأس الرابطة، تتحول البوصلة نحو بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يبحث الزمالك عن حصد النقاط الكاملة لتعزيز موقفه في جدول الترتيب.

ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره إنبي يوم الثلاثاء 20 يناير، مع الإشارة إلى أن هذا الموعد قد يطرأ عليه بعض التعديلات من قبل رابطة الأندية. 

كما يختتم الزمالك منافسات الشهر محليًّا بمواجهة فريق بتروجت يوم الأربعاء 28 يناير. 

 

القمة القارية في كأس الكونفدرالية

وفي منتصف المعارك المحلية، يبرز التحدي الأفريقي كأحد أهم محطات الفريق في يناير، حيث يضرب الزمالك موعدًا مع مواجهة مصرية خالصة على الصعيد القاري أمام نادي المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية، وذلك يوم الأحد 25 يناير وتمثل هذه المباراة عنق زجاجة للفريق في مسيرته نحو الحفاظ على هيبة “الأبيض” في القارة السمراء.

الإنذارات تهدد 7 من لاعبي السنغال أمام مصر في المربع الذهبي لأمم أفريقيا

من يربح الملايين، تعرف على قيمة جائزة الفائز في نصف نهائي أمم أفريقيا

قائمة المواعيد بالترتيب الزمني

الأحد 25: الزمالك ضد المصري البورسعيدي (كأس الكونفدرالية الإفريقية – دور المجموعات – الجولة الثالثة) 9:00 مساء - ستاد برج العرب.

الأربعاء 28 يناير: الزمالك ضد بتروجت (الدوري المصري الممتاز) – الجولة 16 - 5:00 مساء - ستاد القاهرة.

الأحد 1 فبراير: المصري البورسعيدي ضد الزمالك (كأس الكونفدرالية الإفريقية – دور المجموعات – الجولة الرابعة) 9:00 مساء - ستاد برج العرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك اخبار الزمالك مران الزمالك مران الزمالك اليوم

مواد متعلقة

جون إدوارد يضغط لتعيين مدير فني أجنبي لـ الزمالك

الدوري الإيطالي، يوفنتوس يضرب كريمونيزي بثلاثية في الشوط الأول

الإسماعيلي والبنك الأهلي يتعادلان سلبيا في كأس عاصمة مصر

الحزم يقلب الطاولة على النجمة ويفوز بنتيجة 3-2 في الدوري السعودي

الدوري السعودي، النجمة يتقدم على الحزم بثنائية في الشوط الأول

برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني بعد الفوز على ريال مدريد 3-2 (صور)

أخبار الرياضة اليوم: الخطيب يخضع لفحوصات طبية في فرنسا.. نجوم منتخب مصر تسيطر على التشكيل المثالي لربع نهائي أمم أفريقيا.. والزمالك يمنح بنتايك فرصة أخيرة قبل الشكوى الرسمية

نهائي السوبر الإسباني، رافينيا يسجل هدف برشلونة الثالث أمام ريال مدريد
ads

الأكثر قراءة

زلزال في"التشكيلية"، وليد قانوش يغادر منصبه وتفويض الوكيل الدائم بصلاحيات الوزير

نائب محافظ مطروح يقود حملة لإزالة الإشغالات

مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف جماعة الإخـوان "كيان إرهـابي عالمي"

لماذا سمي أبو بكر بـ "الصديق"، وعلاقته برحلة الإسراء والمعراج؟

البيت الأبيض: ترامب يتحدث عن إيران الليلة

مساعد وزير الخارجية الأسبق يكشف لـ «فيتو» تداعيات قرار أمريكا ضد الإخوان، ويكشف عن ثغرة جوهرية

الكهرباء تحدد الحالات التي يتوجب فيها تغيير عدادات الاستهلاك للمواطنين

هطول أمطار غزيرة على مران منتخب مصر بطنجة قبل مواجهة السنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

خدمات

المزيد

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا سمي أبو بكر بـ "الصديق"، وعلاقته برحلة الإسراء والمعراج؟

هل تجوز صلاة سنة الوضوء بعد العصر ؟، أمين الفتوى يوصح (فيديو)

كرامات السيدة زينب مع الإمام الشعراوي والشيخ حسن الشافعي

المزيد
الجريدة الرسمية