الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الحديد في سوق مواد البناء اليوم الخميس 15-1-2026

أسعار الحديد
أسعار الحديد
18 حجم الخط

أسعار الحديد، شهدت أسعار الحديد حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق المحلية، بحسب بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء والشركات والمصانع، صباح اليوم الخميس الموافق 15 يناير 2026 وسط ثبات في أسعار الخامات عالميا واستقرار نسبي في سوق مواد البناء.

وتستعرض «فيتو» أسعار الحديد بمختلف أنواعه في السوق المصرية، وفق آخر التحديثات  المعلنة من بوابة الأسعار المحلية (التابعة لمجلس الوزراء) والشركات المنتجة.

أسعار الحديد على بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء

أسعار الحديد بمختلف أنواعه في السوق المصرية، وفق آخر التحديثات المعلنة من بوابة الأسعار المحلية (التابعة لمجلس الوزراء):

سعر الحديد الاستثماري

سجل سعر طن الحديد الاستثماري  نحو 35720.45  جنيهًا، على بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر حديد عز

بلغ سعر طن حديد عز نحو 36933.51 جنيهًا على بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء

أسعار الحديد حسب التحديثات والمتابعة في السوق المحلي

• حديد بشاي: سجل سعر الطن حوالي 33,700 جنيه.
•حديد المصريين: بلغ نحو 33,500 جنيه للطن.
•حديد المراكبي: سجل حوالي 33,000 جنيه للطن.
•حديد العشري: وصل إلى  32,000 جنيه للطن. 

سعر الحديد، فيتو 
سعر الحديد، فيتو 

الحديد وأهميته في السوق

يُعد الحديد من أهم مواد البناء الأساسية التي يعتمد عليها قطاع التشييد والبناء، حيث يدخل في تنفيذ المشروعات السكنية والصناعية والبنية التحتية، ما يجعل تحركات أسعاره ذات تأثير مباشر على تكلفة البناء وأسعار العقارات.

أنواع الحديد المتداولة في السوق

تنقسم أنواع الحديد المتداولة في السوق المصرية إلى عدة فئات رئيسية، أبرزها:

الحديد الاستثماري:

ويُستخدم على نطاق واسع في أعمال البناء المختلفة، ويتميز بتوافره لدى عدد كبير من الشركات.

حديد الشركات الكبرى:

مثل حديد عز وبشاي والمصريين، ويتميز بجودة أعلى وثبات في المواصفات الفنية.

العوامل المؤثرة على أسعار الحديد

تتأثر أسعار الحديد بعدة عوامل رئيسية، من أبرزها:

• أسعار خام الحديد والبليت عالميًا
• تكلفة الإنتاج والطاقة
• سعر صرف العملات
• حجم الطلب من شركات المقاولات
• حجم المعروض في السوق المحلية

سعر الحديد، فيتو 
سعر الحديد، فيتو 

الحديد ودوره في الاقتصاد

تلعب صناعة الحديد دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، حيث توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتساهم في تنفيذ المشروعات القومية، إلى جانب دورها في دعم الصناعات المرتبطة بقطاع التشييد والبناء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الحديد أسعار الخام اليوم الخميس حديد المصريين حديد عز حديد العشري حديد بشاى سعر طن حديد عز سعر طن الحديد الاستثمارى سعر صرف سعر الحديد الاستثماري سعر طن الحديد سعر الحديد سعر حديد عز

مواد متعلقة

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنك الأهلي مساء اليوم الأربعاء

سعر صرف الدولار أمام الليرة في مصرف سوريا المركزي بختام التعاملات

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم الأربعاء

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم الأربعاء

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي مساء اليوم

آخر تطورات سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء 14-1-2026
ads

الأكثر قراءة

مواعيد مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 15 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء اليوم الخميس 15-1-2026

وزير العمل: دورات تدريبية مجانية لتأهيل 500 شاب للعمل في السياحة

التحفظ على مالك مطعم نشب به حريق في مصر الجديدة

هزة أرضية بقوة 4.1 تضرب منطقة البحر الميت

موعد مباراة الزمالك والمصري في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

أول تحرك من إدارة ريال مدريد ضد ألفارو أربيلوا بعد فضيحة كأس الملك

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الخميس

استقرار سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

أسعار الحديد في سوق مواد البناء اليوم الخميس 15-1-2026

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس، عيار 21 يصل إلى هذا المستوى

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السفر في المنام وعلاقته بالتغيير إلى الأفضل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 15 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 15 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية