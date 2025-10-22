ضبط لحوم فاسدة في حملة تموينية مكبرة على أسواق الفيوم

قال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن إدارة الرقابة التموينية بالمديرية شنت حملة مكبرة علي الأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود، بهدف ضبط الأسعار والسيطرة على جشع بعض التجار، والتأكد من سلامة السلع المطروحة للاستهلاك، ومنع تداول السلع المجهولة، ومنتهية الصلاحية.

نتائج الحملة المكبرة علي الاسواق

واضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة حررت 27 مخالفة لقطاع المخابز، كما حررت 25 مخالف لقطاع الأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود، كما ضبطت الحملة 35 كيلوجرام لحوم سوداني منتهية الصلاحية، و100 كيلو كبدة وسجق شرقي ولحم مفروم منتهية الصلاحية، و25 كيلو جرام لحوم بلدية ودهون حيوانية تظهر عليها علامات التلف، ونصف طن دقيق بلدي مدعم محظور بيعه أو تداوله خارج المخابز كان معد للتهريب للسوق السوداء.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي تكثيف المتابعة لمحلات المأكولات والمخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار.

