الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط لحوم فاسدة في حملة تموينية مكبرة على أسواق الفيوم

المضبوطات، فيتو
المضبوطات، فيتو

قال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن إدارة الرقابة التموينية بالمديرية شنت حملة مكبرة علي الأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود، بهدف ضبط الأسعار والسيطرة على جشع بعض التجار، والتأكد من سلامة السلع المطروحة للاستهلاك، ومنع تداول السلع المجهولة، ومنتهية الصلاحية.

نتائج الحملة المكبرة علي الاسواق

واضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة حررت 27 مخالفة لقطاع المخابز، كما حررت 25 مخالف لقطاع الأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود، كما ضبطت الحملة 35  كيلوجرام لحوم سوداني منتهية الصلاحية، و100 كيلو كبدة وسجق شرقي ولحم مفروم  منتهية الصلاحية، و25 كيلو جرام لحوم بلدية ودهون حيوانية  تظهر عليها علامات التلف، ونصف طن دقيق بلدي مدعم محظور بيعه أو تداوله خارج المخابز كان معد للتهريب للسوق السوداء.

 

شيبسي منتهي الصلاحية وسجائر محظور بيعها، تحرير 41 مخالفة تموينية في حملة بالفيوم

تحرير 72 مخالفة في حملة تموينية على مخابز الفيوم

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي تكثيف المتابعة لمحلات المأكولات والمخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الاسواق والمحال التجارية التموين والتجارة الداخلية حملة تموينية مكبرة ضبط لحوم فاسدة وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية

مواد متعلقة

التحفظ على 10 آلاف قطعة كيك فاسدة في حملة تموينية على أسواق الفيوم

تحرير 62 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

تحرير 222 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

حريق بمحطة وقود بقرية سرسنا في الفيوم والعناية الإلهية تنقذ السكان من كارثة

تحرير 104 مخالفات تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

تحرير 45 مخالفة تموينية في حملة مكبرة علي أسواق الفيوم

تحرير 828 مخالفة تموينية في حملات على أسواق الفيوم خلال أسبوعين (صور)

تحرير 149 مخالفة تموينية في حملة على أسواق الفيوم

الأكثر قراءة

تقرير خطير يتنبأ بكارثة تصدم أديس أبابا، ظهور صدع هائل في إثيوبيا خلال أيام

رفضت الارتباط به فعاقبها بالـ AI، ضبط طالب بالدقهلية استخدم الذكاء الاصطناعي للانتقام من فتاة

وزير خارجية المجر يعلن مفاجأة بشأن تأجيل القمة الروسية الأمريكية

هيثم الحريرى: قرار استبعادي من انتخابات النواب لم يستند إلى أسباب قانونية سليمة

نائب ترامب: أتطلع للعمل مع نتنياهو على خطة غزة للسلام وإعادة إعمار القطاع

جدول أعمال أول قمة مصرية أوروبية ببروكسل

حسام حسن ويورتشيتش ينافسان على جائزة أفضل مدرب في أفريقيا 2025

مصرع "عصفور الصعيد" في تبادل للأعيرة النارية مع الشرطة بسوهاج

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر جرام الذهب في مصر، وعيار 21 يصل لهذا المستوى

تعرف على سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

لحظة بلحظة، سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا نهى النبي عن كثرة الضحك وهل لها علاقة بموت القلب؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية القلم في المنام وعلاقته بكثرة الحاسدين والحاقدين حوله

وردت في السنة النبوية، أذكار وأدعية الاستيقاظ من النوم

المزيد
الجريدة الرسمية