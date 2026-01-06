تحرير 110 مخالفات للمخابز في حملة تموينية بالفيوم

18 حجم الخط

أكد المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن المديرية شنت حملة مكبرة على المخابز السياحية والبلدية، في قرى ومدن المحافظة، بهدف التأكد من التزام المخابز بمواصفات الرغيف وسعر البيع للجمهور.

وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير 110 مخالفات للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق، نقص وزن الرغيف، مخالفة الإنتاج للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة أسعار، وعدم نظافة أدوات العجين.

نتائج الحملة على المخابز في القرى والمدن بالفيوم

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن حملة مديرية التموين، تمكنت من ضبط 5 شكائر دقيق بلدي مخابز مدعم قبل تهريبها إلى السوق السوداء، وحررت عدم إعلان أسعار، ومحضرين عدم وجود شهادة صحية، كما حررت 8 تقارير إثبات حالة لتجار تمويني لغلقهم المحل وعدم ممارسة النشاط خلال مواعيد العمل الرسمية دون أذن رسمي.

تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود

وأوضح أنه شدد على الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية بتكثيف الحملات على المخابز السياحية والبلدية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد أرصدة محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

كما شدد أيضًا على تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر.

