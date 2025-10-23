انتحل صفة طبيب تجميل، حبس مرشح لمجلس النواب بالفيوم 4 أيام

قررت النيابة العامة بمحافظة الفيوم، حبس مرشح لانتخابات مجلس النواب، 4 أيام على ذمة التحقيق، لممارسته مهنة طبيب تجميل، بدون الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة، وطلبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وكانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالفيوم، قد أغلقت مركزا للتجميل بمدينة الفيوم، وتحفظت على الأدوية الموجودة بالمركز، وحررت مخالفة لمدير المركز الذي لا يحمل تصريح لمزاولة المهنة، وتبين أنه مرشح لانتخابات مجلس النواب بدائرة مركز وبندر الفيوم، وأحيل إلى الأجهزة الأمنية التي استكملت الإجراءات القانونية وإحالة المحضر إلى النيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق، وطلبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة.



يذكر أن قرار النيابة شمل التجديد في الميعاد، بعد أن ثبت أن المرشح صيدلي ولا يحمل مؤهلا دراسيا يؤهله لممارسة مهنة طبيب التجميل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.