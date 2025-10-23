الخميس 23 أكتوبر 2025
انتحل صفة طبيب تجميل، حبس مرشح لمجلس النواب بالفيوم 4 أيام

مجمع محاكم الفيوم،
مجمع محاكم الفيوم، فيتو

 قررت النيابة العامة بمحافظة الفيوم، حبس مرشح لانتخابات مجلس النواب، 4 أيام على ذمة التحقيق، لممارسته مهنة طبيب تجميل، بدون الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة، وطلبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة.  

تفاصيل الواقعة 

وكانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالفيوم، قد أغلقت مركزا للتجميل بمدينة الفيوم، وتحفظت على الأدوية الموجودة بالمركز، وحررت مخالفة لمدير المركز الذي لا يحمل تصريح لمزاولة المهنة، وتبين أنه مرشح لانتخابات مجلس النواب بدائرة مركز وبندر الفيوم، وأحيل إلى الأجهزة الأمنية التي استكملت الإجراءات القانونية وإحالة المحضر إلى النيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق، وطلبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة.  

ضبط لحوم فاسدة وسجائر مجهولة المصدر في حملة تموينية بالفيوم

إصابة 18 شخصا في تصادم سيارتي ميكروباص على الطريق الغربي بالفيوم


يذكر أن قرار النيابة شمل التجديد في الميعاد، بعد أن ثبت أن المرشح صيدلي ولا يحمل مؤهلا دراسيا يؤهله لممارسة مهنة طبيب التجميل. 

