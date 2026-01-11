ضبط 2.6 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر في حملة تموينية بالفيوم

18 حجم الخط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة على الطرق العامة السريعة، بهدف مراقبة ما يتم نقله من سلع من خارج المحافظة، ومنع دخول سلع مهربة أو مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية إلى أسواق الفيوم، وشارك في الحملة قسم مباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملة على الطرق العامة بالفيوم

وقال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن حملة مديرية التموين قد تمكنت من ضبط سيارة ربع نقل محملة بعدد 65 شيكارة علف حيواني مستخلص بذرة القطن زنة الشيكارة 40 كيلو جرام بإجمالي وزن 2600 كيلو جرام، غير مدون على الشكاير تاريخ إنتاج ولا يوجد مع السائق فواتير تدل على مصدر هذا المستخلص، كما تم ضبط سيارة ربع نقل محملة بكمية كبيرة من المخصبات الزراعية بدون فواتير وغير مسجلة بوزارة الزراعة، وتم التحفظ على السيارتين والمضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة وتم تسليم السيارتين وقائديهما والمضبوطات إلى الأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية والمخابز

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الأجهزة الرقابية بالمديرية بتكثيف الحملات على المخابز البلدية والسياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد أرصدة محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

كما تم التشديد بتكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.