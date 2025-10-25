ضبط كبدة فاسدة، تموين الفيوم يحرر 116 مخالفة في حملة مكبرة على الأسواق

قال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن المديرية شنت حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية، شارك فيها مديريتي الصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، وقسم مباحث التموين، بهدف السيطرة علي ما يطرح للاستهلاك.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة حررت 116 مخالفة تموينية متنوعة بدائرة المحافظة، كما تمكنت الحملة من ضبط ترسيكل محمل أسطوانات غاز صغيرة الحجم 22 أسطوانة بهدف بيعها بأزيد من السعر الرسمي، كما تم ضبط تريسيكل محمل بأسطوانات محمل 29 أسطوانة زنة 12.5 كيلو جرام بدون مستندات، وضبطت أيضا 175 كبدة فاسدة بأحد الثلاجات يظهر عليها علامات الفساد بالفحص الظاهري لمعرفة الطبيب البيطري المرافق للحملة.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية بتكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود.

