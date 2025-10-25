السبت 25 أكتوبر 2025
ضبط كبدة فاسدة، تموين الفيوم يحرر 116 مخالفة في حملة مكبرة على الأسواق

قال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن المديرية شنت حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية، شارك فيها مديريتي الصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، وقسم مباحث التموين، بهدف السيطرة علي ما يطرح للاستهلاك.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة حررت 116 مخالفة تموينية متنوعة بدائرة المحافظة، كما تمكنت الحملة من ضبط ترسيكل محمل أسطوانات غاز صغيرة الحجم 22 أسطوانة بهدف بيعها بأزيد من السعر الرسمي،  كما تم ضبط تريسيكل  محمل بأسطوانات محمل 29 أسطوانة زنة 12.5 كيلو جرام  بدون مستندات،  وضبطت أيضا 175  كبدة فاسدة بأحد الثلاجات يظهر عليها علامات الفساد بالفحص الظاهري لمعرفة الطبيب البيطري المرافق للحملة.

ضبط لحوم فاسدة وسجائر مجهولة المصدر في حملة تموينية بالفيوم

ضبط لحوم فاسدة وسلع غذائية منتهية الصلاحية في حملة تموينية بأسيوط

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية  بتكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود. 

الفيوم الاسواق والمحال التجارية الصحة والطب البيطرى تكثيف الحملات على الأسواق جهاز حماية المستهلك حملة تموينية مكبرة



الجريدة الرسمية