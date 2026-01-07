ضبط نصف طن سماد مهرب، تحرير 53 مخالفة في حملة تموينية بالفيوم

18 حجم الخط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة علي الأسواق.

تمكنت الحملة من ضبط 53 مخالفة تموينية متنوعة، وشارك في الحملة قسم مباحث التموين ومديريتا الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

وقال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن حملة مديرية التموين قد تمكنت من ضبط نصف طن سماد زراعى مدعم خاص بوزارة الزراعة، محظور تداوله فى الاسواق وتم التحفظ على المضبوطات وتم اتخاذ الإجراء القانونى اللازم.

وأضاف: حررت اللجنة تقرير تصرف لتاجر تموينى فى 400 زجاجة زيت، وحررت محضر سكر ناقص الوزن لاحد مراكز تعبئة السكر التموينى بمقدار 79 جرام في الكيلو الواحد، كما تم ضبط 800 كيلو سكر تمويني ناقص الوزن، وحررت محضر تجميع 205 كيلو سكر تمويني، 198 زجاجة زيت تمويني، 142 كيس مكرونه تمويني، بغرض البيع في السوق السوداء، وحررت محضرين عدم وجود شهادة صحية لمخبز حلوي، و3 محاضر عدم اعلان عن اسعار لأنشطة مختلفة، و10 تقرير عدم الالتزام بممارسة النشاط التموينى فى المواعيد الرسمية.

تكثيف الحملات علي الاسواق

وشدد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، على ضرورة تكثيف الحملات على المخابز السياحية والبلدية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد أرصدة حطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

كما شدد على تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار.

