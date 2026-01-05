الإثنين 05 يناير 2026
محافظات

ضبط سجائر مهربة وأغذية فاسدة في حملة تموينية بالفيوم

مضبوطات، فيتو
مضبوطات، فيتو
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة على الأسواق والمحال التجارية، شارك فيها مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وقسم مباحث التموين، بهدف السيطرة على ما يطرح في الأسواق من سلع وبضائع، ومنع تداول السلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، وتمكنت الحملة من تحرير 168 مخالفة تموينية متنوعة.

نتائج الحملة على أسواق قرى ومدن الفيوم 

وقال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن حملة مديرية التموين قد تمكنت من ضبط 920 علبة سجائر صيني مختلفة الأصناف بأحد محلات بدائرة بندر أول، بدون فواتير ومجهولة المصدر، وحررت تقرير إثبات حالة لتاجر تمويني لتصرفه في 266 كيلوجرام سكر تمويني مدعم، و313 زجاجة زيت تمويني مدعم، وضبطت 3360 باكو أصابع ذرة مجهولة المصدر، وضبطت 20 كرتونة حلوى إكلير، بإجمالي وزن 200  كيلو جرام  مجهول المصدر، و900  كيس سكر تمويني ناقص الوزن بمعدل 100 جرام  في الكيس الواحد، ونقص 2  كيلو جرام في كل لفة و88  كيلو جرام نقص في إجمالي المضبوطات، و250 كيلو جرام كبد وقوانص دجاج غير صالح للاستهلاك الآدمي بأحد المجازر.

تكثيف الحملات على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية بتكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود ومخازن المحروقات.

 

تحرير 15 مخالفة تموينية للمخابز في حملة مكبرة بالفيوم

حملة تموينية بالفيوم تضبط 1164 قطعة حلويات فاسدة

