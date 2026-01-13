ضبط مالك مخزن بالظاهر بتهمة بيع كتب دراسية خارجية بدون ترخيص وبحوزته 3900 نسخة

18 حجم الخط

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط مالك مخزن خاص بإحدى المكتبات بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة، لقيامه بتوزيع وبيع كتب دراسية خارجية بدون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة.

وأوضحت التحريات أن المخزن يوزع العديد من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية، بما يخالف قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وبهدف تحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

إجراءات الضبط والتحقيق

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المخزن وضبط مالكه وبحوزته قرابة 3900 نسخة من الكتب الدراسية الخارجية بدون تصريح، وبمواجهته أقر بنشاطه المخالف.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف لضمان حماية الحقوق الفكرية ومنع تداول الكتب بدون إذن رسمي؛ وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

