حوادث

سقوط عصابة خدمة عملاء البنوك المزيفة بتهمة النصب على المواطنين بالمنيا

سقوط عصابة خدمة عملاء
سقوط عصابة خدمة عملاء البنوك المزيفة للنصب على المواطنين بال
تمكنت  أجهزة الأمن بالمنيا، بالتنسيق مع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من القبض على شخصين مقيمين بدائرة  مركز العدوة لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين.

سقوط عصابة خدمة عملاء البنوك المزيفة للنصب على المواطنين بالمنيا 
سقوط عصابة خدمة عملاء البنوك المزيفة للنصب على المواطنين بالمنيا 

النصب على المواطنين وسرقة أموالهم

اعتمد المتهمان على انتحال صفة موظفين خدمة عملاء بأحد البنوك، ومطالبة المواطنين بتحديث بياناتهم البنكية، وإيهامهم بقدرتهما على مساعدتهم في الحصول على قروض أو منح مالية.

 وبموجب ذلك، حصل المتهمان على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالعملاء، وتمكنا من الاستيلاء على أموالهم.

إجراءات الضبط والتحقيق

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهما 3 هواتف محمول، تبين بعد فحصها احتواؤها على دلائل تثبت نشاطهما الإجرامي. وأقر المتهمان بارتكابهما 11 واقعة نصب مماثلة بنفس الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت  النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

