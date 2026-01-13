سقوط عصابة خدمة عملاء البنوك المزيفة بتهمة النصب على المواطنين بالمنيا

18 حجم الخط

تمكنت أجهزة الأمن بالمنيا، بالتنسيق مع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من القبض على شخصين مقيمين بدائرة مركز العدوة لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين.

سقوط عصابة خدمة عملاء البنوك المزيفة للنصب على المواطنين بالمنيا

النصب على المواطنين وسرقة أموالهم

اعتمد المتهمان على انتحال صفة موظفين خدمة عملاء بأحد البنوك، ومطالبة المواطنين بتحديث بياناتهم البنكية، وإيهامهم بقدرتهما على مساعدتهم في الحصول على قروض أو منح مالية.

وبموجب ذلك، حصل المتهمان على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالعملاء، وتمكنا من الاستيلاء على أموالهم.

إجراءات الضبط والتحقيق

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهما 3 هواتف محمول، تبين بعد فحصها احتواؤها على دلائل تثبت نشاطهما الإجرامي. وأقر المتهمان بارتكابهما 11 واقعة نصب مماثلة بنفس الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.