النيابة الإدارية تنظم ندوة "أصول المراسم وقواعد الإتيكيت"

18 حجم الخط

عقدت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشارة بريهان محسن، اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026، ندوة بعنوان "أصول المراسم وقواعد الإتيكيت" بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بحضور 76 عضوًا من أعضاء النيابة الإدارية، تحت رعاية المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وقد استضافت الندوة السفير هيثم صلاح مساعد وزير الخارجية لشئون المراسم، الذي تناول مجموعة محاور مهمة شملت مفهوم وتاريخ البروتوكول، مراسيم زيارات كبار الشخصيات، مراسيم العلم، تنظيم الحفلات والاستقبالات الرسمية، بالإضافة إلى قواعد الإتيكيت وأهميتها وعلاقتها بالمراسم.

وفي ختام فعاليات اليوم، تم تسليم شهادات المشاركة للحضور، كما قامت المستشارة بريهان محسن بإهداء السفير هيثم صلاح درع الوحدة التذكاري، تقديرًا لدوره في إثراء الندوة.

وعلى جانب آخر، فى وقت سابق،سلم المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، المشاركين في الدورة التدريبية التى عقدت عن التحول الرقمي شهادات اجتياز البرنامج التدريبي.

وتضمن البرنامج التدريبي عدة محاضرات وفقًا للترتيب الزمني التالي: المفاهيم الأساسية والتطورات الحديثة للذكاء الاصطناعي".

"المفاهيم الأساسية والتطورات الحديثة للذكاء الاصطناعي"، وقام بإلقائها الدكتور أحمد الوريث _ استشاري تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

"الأمن السيبراني وحماية البيانات في إطار استخدام الذكاء الاصطناعي" وقامت بإلقائها الدكتور محمد محسن رمضان – استشاري الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية.

"الأطر القانونية والأخلاقية لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي"، وقام بإلقائها الدكتور مصطفى ثابت – خبير الرقمنة والذكاء الاصطناعي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

"استراتيجية وجهود الدولة المصرية لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي"، وقام بإلقائها الدكتور أحمد منصور - الأمين العام السابق للهيئة القومية للبريد المصري.

"التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي وتحسين الخدمات"، وقام بإلقائها الدكتور/ محمد جلال فرغلي – عميد كلية الهندسة جامعة الأزهر ومستشار رئيس الجامعة للتكنولوجيا والابتكار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.