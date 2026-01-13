الثلاثاء 13 يناير 2026
تأجيل محاكمة 34 متهمًا في قضية داعش الدقي لجلسة 11 أبريل

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 34 متهمًا في القضية رقم 15657 لسنة 2024 جنايات الدقي، والمعروفة إعلاميًا بـداعش الدقي، إلى جلسة 11 أبريل المقبل لسماع الشهود.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى السادس قاموا خلال عام 2021 وحتى 5 ديسمبر 2021 بقيادة جماعة بولاية داعش أسست على خلاف أحكام القانون لمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أفكار التنظيم الإرهابية.
 

ووجه للمتهمين من السابع وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، فيما وُجه للمتهمين من الثامن والعشرين وحتى الأخير تهم تمويل الإرهاب، إذ وفر المتهم الأول ملفات لتثقيف الجماعة بالأفكار الإرهابية وأماكن لعقد لقاءاتهم التنظيمية.

 

