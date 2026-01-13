تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين في داعش أكتوبر والمؤبد لمتهمة بـ"خلية الهرم"

18 حجم الخط

قررت محكمة جنايات مستأنف إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر اليوم تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين في القضية رقم4007 لسنة 2025 جنايات 6 أكتوبر، والمعروفة إعلاميًا بخلية داعش أكتوبر إلى جلسة 10 مارس المقبل لإعلان المتهمين.



وعُقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وبسكرتارية محمد السعيد.



السجن المؤبد لمتهمة في قضية خلية الهرم الإرهابية

وفى سياق آخر، قضت محكمة جنايات مستأنف إرهاب المنعقدة ببدر اليوم بالسجن المؤبد لمتهمة في القضية المعروفة إعلاميًا بـخلية الهرم بعد قبول الاستئناف المقدم على الحكم الصادر ضدها في اتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة بدائرة قسم الهرم.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد، وذلك تأييدًا للحكم الصادر في مارس الماضي من الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني بالسجن المؤبد. ووفقًا لأمر الإحالة في القضية رقم45369لسنة2024جنايات الهرم.

وُجهت للمتهمة م.س عدة اتهامات من بينها الانضمام لجماعة إرهابية وتصنيع وحيازة مواد مفرقعة والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية بدائرتي الهرم وفيصل من خلال زرع عبوات مفرقعة بجوار أحد البنوك، كما نسبت إليها النيابة الانضمام لتنظيم يهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع للإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع وحياة المواطنين للخطر وبث الرعب بينهم والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من أداء أعمالها وتعطيل أحكام الدستور والقانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.