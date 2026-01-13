الثلاثاء 13 يناير 2026
8 رجال و5 سيدات، ضبط شبكة بتهمة استغلال الأحداث في التسول والبيع الإلحاحي بالجيزة

واصلت  أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم استغلال الأحداث، وتمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 8 رجال و5 سيدات، من بينهم 7 لديهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية في نطاق محافظة الجيزة.

تم ضبط 19 حدثًا معرضين للخطر أثناء قيامهم بالتسول وبيع السلع بشكل إلحاحي، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال لأهليتهم مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع  الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليتهم في إحدى دور الرعاية.

الظاهرة تشكل ضغطًا على المواطنين

يتواجد المتسولون في الأماكن العامة مثل الشوارع والميادين وأمام المساجد والمحال التجارية، ويستغل البعض هذه الأماكن لطلب المال من المارة، وأحيانًا يستغلون الأطفال أو يظهرون بمظهر يحتاج للشفقة لتحقيق أهدافهم، وقد أصبحت هذه الظاهرة تشكل ضغطًا على المواطنين وتؤثر سلبًا على صورة المجتمع، ما استدعى الحاجة إلى تنظيمها عبر تشريعات واضحة.

وتعد قوانين مكافحة التسول جزءًا من الإجراءات القانونية لحفظ النظام العام والتقليل من الظواهر السلبية في المجتمع، وتتمثل العقوبات القانونية على النحو التالي:

ووفقًا للقانون، يُعاقب كل من يُضبط بتهمة التسول في الأماكن العامة أو استجداء المال بطرق غير مشروعة بالحبس لمدة تتراوح بين يوم وستة أشهر. كما تُفرض غرامة مالية تتراوح بين 50 إلى 100 جنيه مصري، وقد تزيد في بعض الحالات وفقًا لما تحدده المحكمة.

