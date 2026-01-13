شراء عقارات وسيارات، سقوط عنصر إجرامي بتهمة غسل 240 مليون جنيه حصيلة تجارة بالمخدرات

18 حجم الخط

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط عنصر إجرامى غسل 240 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في القاهرة.

تفاصيل الواقعة

وفي هذا السياق، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أحد العناصر الجنائية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، وإضفاء الصفة الشرعية عليها، من خلال إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، عبر تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وسيارات.

240 مليون جنيه حصيلة غسل الأموال

وقدّرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 240 مليون جنيه، تم تتبعها ورصدها ضمن مسار التحريات المالية.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإجرامية، وحماية الاقتصاد القومي من مخاطر غسل الأموال.

جاء ذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى تجفيف منابع الجريمة وملاحقة متحصلاتها.

