الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة تكشف سبب وفاة فتاة داخل حمام شقتها بالبساتين

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو
18 حجم الخط

قررت النيابة العامة التصريح بدفن جثمان فتاة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وانتداب مصلحة الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان السبب الدقيق للوفاة، ووجود شبهة جنائية من عدمه.

كما قررت تكليف المباحث الجنائية بإجراء التحريات النهائية حول ملابسات الواقعة، والتحفظ على سخان الغاز محل الواقعة لفحصه فنيًا وبيان مدى سلامته وصلاحيته للاستخدام.

وأمرت النيابة باستكمال التحقيقات وسماع أي أقوال أخرى ترى لزومها.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ملابسات واقعة مأساوية شهدتها إحدى الشقق السكنية بـمنطقة البساتين، بعدما عثر أب وأم على ابنتهما الوحيدة، البالغة من العمر 23 عامًا، متوفاة داخل حمام الشقة.

وبحسب التحريات، دخلت الفتاة، الحمام للاستحمام داخل منزل أسرتها، بينما كان والداها ينتظران خروجها لتناول الطعام، إلا أن غيابها طال بشكل لافت، ما أثار قلقهما.

وأضافت التحريات، أن الوالدين قاما بطرق باب الحمام عدة مرات دون استجابة، الأمر الذي دفعهما إلى كسر الباب، وفوجئ الاثنان بالعثور على ابنتهما ملقاة على أرضية الحمام، وبها كدمة شديدة في الرأس.

التحريات الأولية أن سبب الوفاة يرجع إلى تسرب غاز السخان

وأوضحت التحريات الأولية أن سبب الوفاة يرجع إلى تسرب غاز السخان، المعروف بـ"القاتل الصامت"، ما أدى إلى اختناق الفتاة، وأثناء فقدانها الوعي سقطت وارتطمت رأسها بحافة البانيو، ما تسبب في إصابتها بالكدمة الظاهرة.

وتم إخطار الأجهزة الأمنية، التي انتقلت إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة الأمن الطب الشرعي النيابة العامة منطقة البساتين مصلحة الطب الشرعي

مواد متعلقة

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان أسباب حريق كافيه بوسط البلد

التحقيق في حريق محرقة نفايات أمام معهد السموم بقصر العيني

النيابة تحقق في واقعة دهس شخص على طريق السويس الصحراوي

النيابة تستدعي صاحب شقة في حلوان بعد إصابة رجل إطفاء في حريق

النيابة تحقق في حادث تصادم الروبيكي – العاشر من رمضان

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل شقة سكنية في حلوان

سماع أقوال أسرة مصابة سقطت من علو بحلوان

تفاصيل جديدة في واقعة سقوط سيدة من الطابق الثالث بحلوان
ads

الأكثر قراءة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني

كأس عاصمة مصر، ناصر منسي يقود هجوم الزمالك أمام زد

هشام بدوي الأبرز، أسماء المعينين في مجلس النواب 2026

أول تعليق من الدكتور صلاح فوزي عقب تعيينه بمجلس النواب

بعد تعيينه بالنواب، المستشار عادل فهيم عزب من ساحات القضاء إلى تمثيل مصالح الشعب

أسماء المعينين في مجلس النواب بقرار جمهوري.. سامح شكري وهشام بدوي وصلاح فوزي و14 سيدة الأبرز.. الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة ضمن القائمة

وزيران وداعية معروف وفقيه دستوري ورئيس جهاز رقابي، أبرز المعينين في مجلس النواب 2026

المتأهلون إلى نصف نهائي أمم أفريقيا 2025 يملكون دستة ألقاب قارية

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 11-1-2026

آخر تطورات سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأحد 11-1-2026

كيلو الصفيح بـ 18 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم الأحد 11-1-2026

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأحد 11-1-2026

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء الحسم بين الفراعنة والأفيال.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا العم في المنام وعلاقتها بأخبار سعيدة قادمة

كيف استقبل الأنبياء رسول الإسلام في رحلة المعراج، وماذا قالوا له؟

ليلة الإسراء والمعراج 2026 ميزة إضافية لهذه الليلة

المزيد
الجريدة الرسمية