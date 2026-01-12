الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بروكسي يتعادل مع الداخلية 1/1 في دوري المحترفين

دوري المحترفين
دوري المحترفين
18 حجم الخط

دوري المحترفين، تعادل فريق بروكسي مع نظيره الداخلية بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت، بينهما اليوم الاثنين، والمؤجلة من لقاءات الجولة الـ 17 لبطولة دوري المحترفين “ دوري القسم الثاني". 

وكانت الجولة 18 من بطولة دوري المحترفين، والتي انطلقت يوم الخميس الماضي جاءت نتائجها كالتالي:

نتائج مباريات الجولة 18 من دوري المحترفين 

بروكسي ضد مالية كفر الزيات 0ـ1

 ديروط ضد الداخلية 0ـ0

 بلدية المحلة ضد أسوان 2ـ1

لافيينا ضد مسار 1ـ2

 راية ضد الإنتاج الحربي 1ـ3

 الترسانة ضد السكة الحديد 1ـ2

 بترول أسيوط ضد طنطا 0ـ0

 المصرية للاتصالات ضد القناة 0ـ1

 المنصورة ضد أبو قير للأسمدة 1ـ1

حكام مباريات الجولة الـ 18 من دوري المحترفين

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أعلنت أسماء حكام مباريات اليوم الخميس في الجولة الثامنة عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني (أ) المعروف بدوري المحترفين والذي يشهد 6 لقاءات.

وجاءت اختيارات الحكام والمراقبين والمواعيد والملاعب على النحو التالي:

- لافيينا ضد مسار (2.30 ملعب الأسيوطي سبورت): أحمد ماجد (حكمًا للساحة) ’ هشام صبري وحسين أسامة (مساعدين) ’ محمد عادل عبد العزيز (حكمًا رابعًا) ’ عدنان الشريف (مقيمًا للحكام) ’ محمد عقرب (مراقبًا للمباراة).

- راية ضد الإنتاج الحربي (2.30 ملعب الإسكندرية): محمود ناصف (حكمًا للساحة) ’ مصطفى صلاح ومحمود صبري(مساعدين) ’ هشام حافظ (حكمًا رابعًا) ’ حسين أنور (مقيمًا للحكام) ’ عيد أحمد (مراقبًا للمباراة).

- الترسانة ضد السكة الحديد (2.30 ملعب حسن الشاذلي): محمد طعيمة (حكمًا للساحة)، أحمد بكر ومحمد العيوطي (مساعدين)، عمر شلبي (حكمًا رابعًا)، أحمد أبو رحاب سيد فراج (مقيمًا للحكام)، (مراقبًا للمباراة).

- بترول أسيوط ضد طنطا (2.30 ملعب بترول أسيوط): عبد الحكيم ناصر (حكمًا للساحة)، وليد حميد ومحمد مجدي الشيخ (مساعدين)، أحمد عبد العال (حكمًا رابعًا)، سعد السيد (مقيمًا للحكام)، سيد دياب (مراقبًا للمباراة).

- المصرية للاتصالات ضد القناة (2.30 ملعب اتحاد الشرطة بالعباسية): وليد ناجي (حكمًا للساحة)، أحمد لطفي ومحمد أنيس(مساعدين)، محمد عبد الفتاح (حكمًا رابعًا)، بشر بشير (مقيمًا للحكام)، ومحمد حسن حماد (مراقبًا للمباراة).

- المنصورة ضد أبو قير للأسمدة (2.30 – ملعب المنصورة): طارق مصيلحي حكمًا للساحة)، محمد العايدي وأحمد سامي(مساعدين)، رشاد ناصف (حكمًا رابعًا)، سامي الطحان (مقيمًا للحكام)، يوسف خليفة (مراقبًا للمباراة)

شروط ونظام دوري المحترفين 2025-2026

وتتكون مسابقة القسم الثاني (أ) من (18) فريقًا في مجموعة واحدة، وتقام المباريات بنظام الدوري الكامل من دورين "ذهاب وإيابًا".

يصعد للقسم الأول 3 أندية ويهبط إلى القسم الثاني  (ب) ناديان.

- المسموح بتواجدهم داخل الملعب في أي مباراة لكل فريق:

 (11) لاعبًا + (9) لاعبين بدلاء.

(10) أفراد من الجهاز الفني والطبي والإداري على دكة البدلاء.

- يحق لكل فريق إجراء (5) تبديلات في كل مباراة، على أن تتاح لكل فريق ثلاث فرص لإجراء التبديلات الخمسة خلال المباراة ولا تحتسب أي تبديلات يتم إجراؤها بين شوطي اللقاء من ضمن الفرص الثلاثة المتاحة لكل فريق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بروكسي دوري القسم الثاني الداخلية دوري المحترفين أسوان

مواد متعلقة

تشكيل سيراميكا لمواجهة غزل المحلة في كأس عاصمة مصر

محمد علي بن رمضان ينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية

علاء عبد العال يعلن تشكيل غزل المحلة أمام سيراميكا في كأس عاصمة مصر

أمير عادل: منتخبنا الأفضل في أمم أفريقيا وهذا سر التأهل لنصف النهائي

دونجا: أداء مصر أمام كوت ديفوار كان الأفضل وحسام حسن رد على المشككين

إدوارد يرفض عودة لاعب نادي الزمالك للتدريبات

مدرب منتخب مصر السابق يشيد بإمام عاشور في أمم أفريقيا وينتقد إدارة الأهلي

هانز فليك: برشلونة استحق الفوز على ريال مدريد وتحقيق السوبر الإسباني

ads

الأكثر قراءة

رسميا، المستشار هشام بدوي رئيسا لمجلس النواب 2026 لمدة 5 سنوات

تشكيل سيراميكا لمواجهة غزل المحلة في كأس عاصمة مصر

أول تعليق من الحسينى الشرقاوي على قرار استبعاده من المنافسة على رئاسة الوفد

مصير حكومة مدبولي بيد الرئيس السيسي

وأن أرعى مصالح الشعب، أعضاء مجلس النواب 2026 يؤدون اليمين الدستورية

ماذا قال طلاب رابعة ابتدائى عن امتحان العلوم؟ (فيديو)

طلاب السادس الابتدائي بالقاهرة يشيدون بسهولة امتحان اللغة الانجليزية (فيديو)

بعد فوزه بمنصب رئيس مجلس النواب 2026، من هو المستشار هشام بدوي؟

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم في بورصة المعادن

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

خطوات تشفير الملفات الهامة على نظام تشغيل ويندوز

المزيد

انفوجراف

الفراعنة وترويض أسود التيرانجا.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الثعبان الأسود بالمنام وعلاقتها بوجود أشخاص خطرين في حياتك

وصف الأنبياء الذين رآهم الرسول في رحلة الإسراء والمعراج

الإسراء والمعراج، كيف تجلى موقف أبي بكر الصديق في المعجزة؟

المزيد
الجريدة الرسمية