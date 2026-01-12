محافظ أسيوط يشهد احتفالية تكريم حاملي الماجستير والدكتوراه من المعلمين

18 حجم الخط

شهد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، احتفالية تكريم حاملي شهادات الماجستير والدكتوراه من المعلمين والمعلمات بقطاع التعليم، والتي أقيمت بالقاعة الكبرى لنقابة المعلمين بشارع الهلالي بحي شرق مدينة أسيوط، في إطار دعم وتشجيع أبناء المحافظة على مواصلة الدراسات العليا والارتقاء بالمستوى العلمي بما يخدم المجتمع.

وحضر الاحتفالية عدد من القيادات التعليمية والنقابية، من بينهم محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، وعزت علي حسن نقيب المعلمين، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق مدينة أسيوط، وأحمد حسن محمد أمين سر النقابة، ومحمد عبد الرازق دردير أمين الصندوق، وإيهاب عبد الحميد رئيس مجلس أمناء وآباء المحافظة، وداليا تادرس المراقب المالي بمجلس الأمناء، وسيد الشريف مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم، إلى جانب مديري الإدارات التعليمية، وعدد من المعلمين والمعلمات الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه.

وبدأت فعاليات الحفل بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمات ترحيبية بالمحافظ وبالمكرمين من حاملي الدرجات العلمية العليا.

وأعرب محافظ أسيوط عن سعادته بالمشاركة في تكريم نخبة من المعلمين والمعلمات الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه بمحافظة أسيوط ، مؤكدًا أنهم يمثلون قدوة مشرفة ونموذجًا يحتذى به في الاجتهاد والمثابرة مشددًا على أهمية البحث العلمي ودوره المحوري في تحقيق التقدم والتنمية، واستخدام مخرجاته في مواجهة قضايا المجتمع وحل مشكلاته، داعيًا كل في موقعه إلى مواصلة العمل وتحمل المسؤولية والمشاركة الفعالة في مسيرة البناء والتنمية.

محافظ أسيوط يشدد على دعم المعلمين ورفع كفاءتهم المهنية

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر أن المعلم هو حجر الزاوية في العملية التعليمية، وشريك أساسي في تنفيذ خطط التطوير، مشددًا على حرص المحافظة على دعم المعلمين ورفع كفاءتهم المهنية وتذليل العقبات التي تواجههم، ومشيدًا بدور نقابة المعلمين باعتبارها صوتًا معبرًا عن تطلعاتهم وحقوقهم معلنًا عن بروتوكول استلام وتشغيل مستشفى المعلمين، والموافقة على إنشاء وتخصيص نادي يليق بمكانة المعلمين، فضلًا عن توجيهه بسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين.

من جانبه، توجه وكيل التعليم بأسيوط بالشكر للمحافظ على دعمه المستمر للعملية التعليمية، مؤكدًا أن هذا الدعم كان له بالغ الأثر في تحقيق إنجازات ملموسة وغير مسبوقة بقطاع التعليم، مشيرًا إلى حصول خمس مدارس على مستوى المحافظة على الانتساب لمنظمة (اليونسكو) للعام الدراسي 2025/2026، لافتًا إلى أن المنظومة التعليمية بالمحافظة تضم نحو 70 ألف معلم وإداري يعملون بإخلاص لخدمة الطلاب.

وفي كلمته، أعرب نقيب المعلمين، نيابة عن حاملي الماجستير والدكتوراه، عن خالص الشكر والتقدير لمحافظ أسيوط على جهوده في دعم العلم والبحث العلمي، وحرصه الدائم على تكريم المتفوقين من أبناء المحافظة، مؤكدًا أن العلم يظل الركيزة الأساسية لتقدم الأمم والشعوب.

واختتمت الاحتفالية بقيام اللواء دكتور هشام أبو النصر بتكريم حاملي درجتي الماجستير والدكتوراه من المعلمين والمعلمات، وسط أجواء من البهجة والاعتزاز بما تحقق من إنجاز علمي.

