الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسيوط يشهد احتفالية تكريم حاملي الماجستير والدكتوراه من المعلمين

محافظ أسيوط يشهد
محافظ أسيوط يشهد حفل تكريم حملة الماجستير، فيتو
18 حجم الخط

شهد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، احتفالية تكريم حاملي شهادات الماجستير والدكتوراه من المعلمين والمعلمات بقطاع التعليم، والتي أقيمت بالقاعة الكبرى لنقابة المعلمين بشارع الهلالي بحي شرق مدينة أسيوط، في إطار دعم وتشجيع أبناء المحافظة على مواصلة الدراسات العليا والارتقاء بالمستوى العلمي بما يخدم المجتمع.

وحضر الاحتفالية عدد من القيادات التعليمية والنقابية، من بينهم محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، وعزت علي حسن نقيب المعلمين، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق مدينة أسيوط، وأحمد حسن محمد أمين سر النقابة، ومحمد عبد الرازق دردير أمين الصندوق، وإيهاب عبد الحميد رئيس مجلس أمناء وآباء المحافظة، وداليا تادرس المراقب المالي بمجلس الأمناء، وسيد الشريف مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم، إلى جانب مديري الإدارات التعليمية، وعدد من المعلمين والمعلمات الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه.

وبدأت فعاليات الحفل بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمات ترحيبية بالمحافظ وبالمكرمين من حاملي الدرجات العلمية العليا.

وأعرب محافظ أسيوط عن سعادته بالمشاركة في تكريم نخبة من المعلمين والمعلمات الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه بمحافظة أسيوط ، مؤكدًا أنهم يمثلون قدوة مشرفة ونموذجًا يحتذى به في الاجتهاد والمثابرة مشددًا على أهمية البحث العلمي ودوره المحوري في تحقيق التقدم والتنمية، واستخدام مخرجاته في مواجهة قضايا المجتمع وحل مشكلاته، داعيًا كل في موقعه إلى مواصلة العمل وتحمل المسؤولية والمشاركة الفعالة في مسيرة البناء والتنمية.

محافظ أسيوط يشدد على دعم المعلمين ورفع كفاءتهم المهنية 

 

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر أن المعلم هو حجر الزاوية في العملية التعليمية، وشريك أساسي في تنفيذ خطط التطوير، مشددًا على حرص المحافظة على دعم المعلمين ورفع كفاءتهم المهنية وتذليل العقبات التي تواجههم، ومشيدًا بدور نقابة المعلمين باعتبارها صوتًا معبرًا عن تطلعاتهم وحقوقهم معلنًا عن بروتوكول استلام وتشغيل مستشفى المعلمين، والموافقة على إنشاء وتخصيص نادي يليق بمكانة المعلمين، فضلًا عن توجيهه بسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين.

من جانبه، توجه وكيل التعليم بأسيوط بالشكر للمحافظ على دعمه المستمر للعملية التعليمية، مؤكدًا أن هذا الدعم كان له بالغ الأثر في تحقيق إنجازات ملموسة وغير مسبوقة بقطاع التعليم، مشيرًا إلى حصول خمس مدارس على مستوى المحافظة على الانتساب لمنظمة (اليونسكو) للعام الدراسي 2025/2026، لافتًا إلى أن المنظومة التعليمية بالمحافظة تضم نحو 70 ألف معلم وإداري يعملون بإخلاص لخدمة الطلاب.

محافظ أسيوط يكرم 30 فائزًا ويمنح 165 ألف جنيه للمشاركين بمسابقة لمحات من الهند (فيديو)

محافظ أسيوط يكرم 65 متميزًا في السباحة خلال زيارته لنادي الشبان المسيحيين (فيديو)

وفي كلمته، أعرب نقيب المعلمين، نيابة عن حاملي الماجستير والدكتوراه، عن خالص الشكر والتقدير لمحافظ أسيوط على جهوده في دعم العلم والبحث العلمي، وحرصه الدائم على تكريم المتفوقين من أبناء المحافظة، مؤكدًا أن العلم يظل الركيزة الأساسية لتقدم الأمم والشعوب.

واختتمت الاحتفالية بقيام اللواء دكتور هشام أبو النصر بتكريم حاملي درجتي الماجستير والدكتوراه من المعلمين والمعلمات، وسط أجواء من البهجة والاعتزاز بما تحقق من إنجاز علمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط التربية والتعليم الدراسات العليا السلام الجمهوري اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اللواء هشام ابو النصر محافظ أسيوط محافظة اسيوط وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

ضبط سائق "جليدر رصف" دهس مسنا وتسبب في وفاته بأسيوط

تنظيم دورة لغة إشارة لتعزيز دمج الطلاب ذوي الهمم بجامعة أسيوط

بدء تلقي أوراق الترشح لانتخابات نقابة المهندسين بأسيوط

تعليم أسيوط: متابعة مستمرة لتطبيق التعليمات والضوابط المنظمة لسير الامتحانات

محافظ أسيوط يطمئن على انتظام امتحانات صفوف النقل ووضوح الأسئلة للطلاب (فيديو)

رئيس جامعة أسيوط يتفقد انتظام الامتحانات بمعهد دراسات البيولوجيا الجزيئية

استرداد 1669 فدانا وإزالة 98 حالة تعد في الموجة الـ28 للإزالات بأسيوط

محافظ أسيوط يوجه برفع جاهزية وصيانة معدات الحملة الميكانيكية

ads

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

طلاب الصف الخامس الابتدائي يؤدون امتحان اللغة العربية بالقاهرة اليوم

أرقام تاريخية في مباراة النصر والهلال قبل ديربي اليوم بالدوري السعودي

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

مصير حكومة مدبولي بيد الرئيس السيسي

وزيرة التضامن تلتقي وفدًا من أعضاء مجلس المستشارين الياباني

استقرار أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين

قبل الجلسة الافتتاحية، مصادر: التوافق على هشام بدوي رئيسا لمجلس النواب

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

خطوات تشفير الملفات الهامة على نظام تشغيل ويندوز

سعر السمك اليوم، الماكريل المجمد يقفز 20 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الفراعنة وترويض أسود التيرانجا.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإسراء والمعراج، كيف تجلى موقف أبي بكر الصديق في المعجزة؟

منها نهر الكوثر وسدرة المنتهى، 15 مشهدا من رحلة الإسراء والمعراج

تفسير رؤيا الضيوف في المنام وعلاقتها بشراء بيت جديد

المزيد
الجريدة الرسمية