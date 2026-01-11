ضبط سائق "جليدر رصف" دهس مسنا وتسبب في وفاته بأسيوط

الأحد 11 يناير 2026
تمكنت قوات الشرطة  بمحافظة أسيوط من ضبط سائق جليدر تابع لإحدى شركات الرصف والمقاولات، بعد دهسه لمسن يبلغ من العمر سبعين عامًا، ما أسفر عن وفاته على الفور أثناء مرور الضحية في طريق بمركز صدفا تزامنًا مع تنفيذ  أعمال الرصف.

تم نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة المستشفى المركزي، وجرى التحفظ على السائق تحت تصرف النيابة العامة.
 

وفاة مسن دهسه إحدي معدات الرصف بأسيوط 

كان تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من المواطنين بوقوع حادث دهس لمسن نتيجة اصطدامه بإحدى معدات الرصف (جليدر) تعمل في أعمال تطوير الشوارع بدائرة مركز صدفا.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين صحة الواقعة، وبالفحص والمعاينة تأكد وفاة مسن يدعي أحمد خليفة، يبلغ من العمر 75 عامًا، ويعمل حارسًا لإحدى قاعات الأفراح، متأثرًا بإصابته في الحادث.

وتم نقل الجثمان بواسطة سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى صدفا المركزي،  تحت تصرف النيابة العامة واستخراج تقرير الطبيب الشرعي وتسليم الجثمان لذويه والتصريح بالدفن طبقا للإجراءات القانونية اللازمة.

وفاة مسن متأثرا بإصابته بضربة "فأس" على يد جاره المزارع في الدقهلية

ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية في أسيوط بسبب خلاف على أرض زراعية

ضبط قائد سيارة اصطدمت بسيدة أثناء عبورها الطريق بأسيوط

في سياق متصل تمكنت قوات الأمن من ضبط سائق الجليدر المتسبب في الحادث، والتحفظ عليه داخل مركز الشرطة، وجار تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

