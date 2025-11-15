السبت 15 نوفمبر 2025
محافظ أسيوط يكرم 65 متميزًا في السباحة خلال زيارته لنادي الشبان المسيحيين (فيديو)

كرم اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم، 65 سباحًا وسباحة من المتميزين بنادي الشبان المسيحيين بحي شرق مدينة أسيوط، تقديرًا لإنجازاتهم وحصولهم على نجوم معتمدة من الاتحاد المصري للسباحة، وذلك خلال احتفالية احتضنها النادي وسط حضور جماهيري يعكس اهتمام المحافظة بالموهوبين ودعم الحركة الرياضية.   

 

 

وحضر الاحتفال المهندس سامي أرميا ناشد رئيس مجلس إدارة جمعية الشبان المسيحية، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، والدكتور أحمد عبدالرحيم وكيل وزارة الزراعة، والمهندس هاني ثروت مدير عام الشركة المصرية للاتصالات، وأمل جميل مدير عام الإعلام والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة النادي وعدد من رواده.

 

وخلال الزيارة، التقى محافظ أسيوط بعدد من رواد النادي وأعضائه، حيث دارت مناقشات موسعة حول أبرز القضايا التي تهم المواطنين، وفي مقدمتها ملف النظافة وأوضح أن المحافظة بدأت إعادة تنظيم منظومة جمع المخلفات من خلال شركات وجمعيات أهلية، مشيرًا إلى تخصيص أماكن لتلك الجهات داخل مصنع تدوير القمامة بمنقباد لفرز المخلفات للقضاء على ظاهرة النباشين والفريزة.

ودعا المحافظ المواطنين ورواد النادي إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في تجميل الشوارع ودعم جهود الأحياء، مؤكدًا إطلاق مسابقة لاختيار أفضل حي وقرية ومركز لتحفيز الوحدات المحلية على تحسين مستوى الخدمات.

كما استعرض محافظ أسيوط آخر تطورات خطة الرصف الجارية، لافتًا إلى تطبيق فكرة جديدة بترك متر جانبي على الطرق الحديثة لتركيب بلاط الانترلوك كممر مخصص لكابلات المرافق، بما يضمن عدم تكسير طبقات الأسفلت مستقبلًا كما أشار إلى استمرار العمل في مد كابلات الفايبر إلى مدارس القرى والمراكز لتحسين خدمة الإنترنت ودعم العملية التعليمية. 

تخصيص موقع بقرية إسكندرية التحرير ليكون حاضنة مؤقتة للحيوانات

وفيما يتعلق بملف الكلاب الضالة، أعلن محافظ أسيوط تخصيص موقع بقرية إسكندرية التحرير ليكون حاضنة مؤقتة للحيوانات، يتم فيها تنفيذ إجراءات التعقيم والتطعيم، إلى جانب تخصيص مساحة 1000 متر مربع لإحدى الجمعيات لإنشاء مأوى متكامل وفق الاشتراطات البيئية والإنسانية.

محافظ أسيوط يكرم مدير وحدة الإنقاذ السريع بعد تعرضه لإصابة أثناء عمله

محافظ أسيوط يكرم أبطال السباحة لفوزهم بـ33 ميدالية ببطولة مراكز الشباب

وتطرق محافظ أسيوط إلى المشروعات التي يجري الانتهاء منها بالمحافظة، مشيرًا إلى قرب افتتاح مركز تدريب الحرف اليدوية والتراثية "خان الخليلي" بأسيوط ليكون منصة لإحياء الصناعات التقليدية. كما نوه إلى مشروع منفذ المنتجات أسفل كوبري فيصل، الذي يجري تنفيذه ليصبح سوقًا متخصصًا لعرض وتسويق منتجات المحافظة والجمعيات والأسر المنتجة، دعمًا لجهود التمكين الاقتصادي. 

