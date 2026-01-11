الأحد 11 يناير 2026
تنظيم دورة لغة إشارة لتعزيز دمج الطلاب ذوي الهمم بجامعة أسيوط

نظّم مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط دورة تدريبية حول لغة الإشارة للعاملين، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ وإشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمنية عبد القادر مدير المركز، والدكتور جمال الصاوي المدير الإداري للمركز، وبحضور الدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، إلى جانب عدد من الطلاب والطالبات والعاملين بمركز ذوي الإعاقة بالجامعة.

 

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط أن تنظيم الدورة التدريبية يأتي في إطار التزام الجامعة بتوفير بيئة جامعية دامجة تضمن تكافؤ الفرص لجميع الطلاب، مشيرًا إلى أن تنمية مهارات العاملين في لغة الإشارة تمثل خطوة مهمة لتعزيز التواصل الفعّال مع الطلاب من ذوي إعاقة الصم والبكم، وتقديم خدمات تعليمية متكاملة مضيفا أن الجامعة مستمرة في دعم مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة، وتوسيع برامجه التدريبية بما يسهم في تمكين الطلاب ودمجهم الكامل في مختلف الأنشطة الجامعية.

وشدد الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط، أن هذه الدورة التدريبية تأتي ضمن خطة الجامعة لتطوير قدرات العاملين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للطلاب، ولاسيما الطلاب من ذوي الهمم، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص ويعزز مناخ الدمج داخل الحرم الجامعي. 

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن إتقان لغة الإشارة يُعد أداة أساسية لتحسين مستوى التواصل والدعم النفسي والتعليمي للطلاب من ذوي إعاقة الصم والبكم، مشيرًا إلى حرص الجامعة على استمرار تنفيذ مثل هذه البرامج التدريبية المتخصصة بالتعاون مع مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة، بما يسهم في بناء مجتمع جامعي أكثر وعيًا وتفاعلًا مع احتياجات جميع الطلاب.

تدريب (20) من المتعاملين مع أصحاب إعاقة الصم

وأوضحت الدكتورة أمنية عبد القادر أن الدورة التدريبية تضم (20) من المتعاملين مع أصحاب إعاقة الصم والبكم، وتمتد على مدار شهرين، بواقع (6) أيام تدريبية، في عدد من أماكن الجامعة، تشمل: رعاية الطلاب المركزية، مستشفى الطلبة، شئون طلاب مركزية، كلية التربية النوعية، والمدينة الجامعية.

جامعة أسيوط تنظم ندوات توعوية لمكافحة انتشار المخدرات بين الطلاب

المنتدى العيادي بجامعة أسيوط يطالب بدمج الذكاء الاصطناعي في التدريب القانوني للطلاب

وأضافت أن تنفيذ الدورة يتولاه المدرب خالد متجلي، وهو مدرب متخصص في لغة الإشارة والتقنيات المساعدة لذوي إعاقة الصم والبكم، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز مهارات التواصل ودعم الدمج الكامل لذوي الإعاقة داخل المجتمع الجامعي.

