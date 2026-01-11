محافظ أسيوط يطمئن على انتظام امتحانات صفوف النقل ووضوح الأسئلة للطلاب (فيديو)

18 حجم الخط

أجرى اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، صباح اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025-2026، بعدد من مدارس المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، إلى جانب مدارس التربية الفكرية بحي شرق مدينة أسيوط، للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب.

ورافق المحافظ خلال الجولة كل من محمد إبراهيم الدسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتورة منى أبو المواهب مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم وأحمد ثابت المشرف العام على تطوير مدارس التربية الفكرية.

محافظ أسيوط يستمع إلى آراء الطالبات حول مستوى الامتحان

واستهل محافظ أسيوط جولته بتفقد لجان امتحانات مدرسة الشهيد أحمد فايز الثانوية بنات، حيث تابع لجان الصف الثاني الثانوي (نظامي، منازل، خدمات)، واطمأن على سير الامتحان في مادة الرياضيات، التي يؤديها طلاب النظامي باستخدام أجهزة التابلت، بينما يؤديها طلاب المنازل والخدمات ورقيًا، كما استمع إلى آراء الطالبات حول مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، وتأكد من عدم وجود أية معوقات فنية أثناء أداء الامتحانات الإلكترونية.

كما شملت الجولة تفقد لجان مدرسة النيل الإعدادية بنين، ثم مدرسة الشهيد أحمد جلال الرسمية للغات، حيث تابع انتظام أعمال الامتحانات بمختلف المراحل التعليمية، في أجواء يسودها الهدوء والانضباط، مع الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

وتفقد محافظ أسيوط أيضًا لجان مدرسة التربية الفكرية بحي شرق، واطمأن على أوضاع طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس أثناء أداء الامتحانات، مؤكدًا على توافر سبل الراحة والرعاية اللازمة لهم، وتواجد المشرفين والملاحظين داخل اللجان.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن امتحانات صفوف النقل بمحافظة أسيوط، التي انطلقت أمس السبت 10 يناير وتستمر حتى الخميس 15 يناير الجاري، تسير في إطار من الانضباط وانتظام اللجان، مشددًا على ضرورة توفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مع الالتزام التام بكافة التعليمات الوزارية، بما يحقق مصلحة أبنائنا الطلاب.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط أن امتحانات صفوف النقل تُعقد على مستوى المحافظة بمختلف المراحل التعليمية، حيث يبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الابتدائية نحو 454 ألف طالب وطالبة، بينما يؤدي الامتحانات بالمرحلة الإعدادية نحو 163 ألف طالب وطالبة، وبالمرحلة الثانوية نحو 59 ألف طالب وطالبة، بما فيهم طلاب الخدمات والمنازل، مشيرًا إلى الدعم الكامل الذي يقدمه محافظ أسيوط للعملية التعليمية، خاصة خلال فترة الامتحانات، وتوفير كافة الإمكانات اللازمة داخل المدارس.

