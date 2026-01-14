الأربعاء 14 يناير 2026
مصدر مقرب من أسرته: حسن شحاتة بخير وموجود في منزل نجله كريم

كشف مصدر مقرب من أسرة حسن شحاتة نجم الزمالك الأسبق وأسطورة الكرة المصرية السابق، حقيقة الأخبار المنتشرة على بعض منصات التواصل الاجتماعي حول وفاة حسن شحاتة إثر الوعكة الصحية الأخيرة التي مر بها.

وأكد المصدر في تصريحات لفيتو، أن ما يتردد من شائعات بشأن وفاة حسن شحاتة على بعض مواقع التواصل الإجتماعي لا أساس له من الصحة، وأنه متواجد حاليا في منزل نجله الإعلامي كريم حسن شحاتة وحالته مستقرة. 

 

فيما تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحدث ظهور للكابتن حسن شحاتة، المدرب السابق للمنتخب المصري، داخل أحد المستشفيات، بعد تحسن حالته الصحية، وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الظهور الأول لحسن شحاتة في المستشفى يثير الجدل

وأثار مقطع فيديو ظهور كابتن حسن شحاتة تفاعل العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أن ظهوره كان لأول مرة بعد تحسن حالته الصحية، حيث كان يسير في ممر المستشفى ولكن بحركات بطيئة، وكانت ملامح وجهه متغيرة بعض الشيء نتيجة حالته المرضية.

